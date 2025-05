Investigan fuga de 10 reclusos en cárcel de Nueva Orleans

NUEVA ORLEANS, Luisiana, EE.UU. (AP) — Las autoridades arrestaron a un empleado de mantenimiento que trabajaba para la oficina de policía de la localidad de Orleans en relación con la fuga de diez reclusos, confirmó el martes el Departamento de Justicia de Luisiana.

Sterling Williams, de 33 años, admitió ante las autoridades que uno de los fugitivos "le aconsejó que cerrara el agua en la celda" antes de que los hombres escaparan por un agujero en una pared detrás de un inodoro, informó la fiscalía estatal.

"En lugar de reportar al recluso, Williams cerró el agua como se le indicó, permitiendo que los reclusos llevaran a cabo su plan para escapar con éxito", agregó la agencia.

Williams está acusado de diez cargos de complicidad para fuga simple y mal uso del cargo público.

La jefa de policía de Orleans, Susan Hutson, había declarado que la fuga fue un trabajo interno y la semana pasada dijo a los periodistas que su comisaría suspendió a tres empleados mientras se realiza la investigación.

"Es casi imposible, no completamente, pero casi imposible que alguien salga de esta instalación sin ayuda", expresó la funcionaria sobre el Centro de Justicia de Orleans, donde se encuentran detenidas 1.400 personas.

Los reclusos escaparon en las primeras horas del viernes, mientras el único guardia que los vigilaba fue a buscar comida. Este guardia no fue el empleado arrestado, dijo Lester Duhe, un portavoz del Departamento de Justicia, a The Associated Press en un mensaje de texto.

Duhe no proporcionó el nombre de la persona arrestada ni detalló los posibles cargos.

Al menos una de las barras de acero que protegen los accesorios de plomería "parecía haber sido cortada intencionalmente con una herramienta", informó la policía de Orleans.

Los reclusos rápidamente se despojaron de sus uniformes y se cambiaron a ropa normal.

La ausencia de los reclusos, muchos acusados o condenados por delitos violentos como asesinato, se reportó horas después. Cuatro han sido capturados desde entonces y seis permanecen prófugos.

Desde la fuga, Hutson ha señalado deficiencias de larga data, como cerraduras defectuosas y escasez de personal. Pero un número creciente de funcionarios estatales y locales han dicho que la responsabilidad de la fuga recae directamente sobre ella por no cumplir con su responsabilidad de mantener a los reclusos encerrados.

El Consejo de la Ciudad de Nueva Orleans tiene programado discutir la fuga con la policía local y otras autoridades en una reunión el martes.