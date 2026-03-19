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Investigan si una bomba rodó desde Ecuador

Por AP

Marzo 19, 2026 03:00 a.m.
A
Investigan si una bomba rodó desde Ecuador

Bogotá, Col.- Las autoridades de Colombia investigaban el miércoles cómo fue que una bomba de 250 kilogramos llegó a territorio colombiano fronterizo con Ecuador, generando una nueva tensión bilateral, mientras evalúan la hipótesis de que cayó originalmente en suelo ecuatoriano sin estallar y luego rodó traspasando el límite entre los dos países.

El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, dijo que celebró una reunión virtual con la cúpula militar ecuatoriana en la que le informaron que el pasado 3 de marzo realizó una operación militar que incluyó un bombardeo en la localidad de Sucumbíos, Ecuador.

Sánchez señaló que la bomba hallada en Colombia corresponde a una de las "empleadas por Ecuador" en dicha operación, dando fuerza a la declaración previa del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien afirmó que el artefacto era del "ejército ecuatoriano".

Petro señaló directamente a Ecuador por haber "bombardeado" su territorio y advirtió que podría ser una violación a la soberanía de su país.

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El presidente ecuatoriano Daniel Noboa ha dicho que los señalamientos son falsos y que su país sólo ha realizado operativos militares, en su territorio.

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