Invierno 2020: ¿Cuándo empieza y cuánto dura?

En el hemisferio norte, el invierno comenzará el próximo lunes 21 de diciembre y terminará hasta el sábado 20 de marzo de 2021; por lo tanto, la temporada invernal 2020 durará alrededor de tres meses.

¿Qué es el invierno?

Según el portal "Live Science", el invierno es la temporada más fría del año. Aunque esta época del año está asociada con temperaturas bajas y clima gélido, esto depende de factores como la ubicación geográfica. Por lo tanto, entre más lejos se encuentre un país del ecuador, más frías serán las temperaturas durante el invierno, debido a que ciertas áreas reciben menos luz natural.

Los dos inviernos

Aunque existe la creencia de que la época más fría del año comienza en el solsticio de invierno, los expertos indican que existen dos definiciones de invierno: el invierno astronómico y el solsticio de invierno.

Por un lado, el invierno astronómico es lo que la mayoría de la gente considera invierno y está definido por la posición de la Tierra alrededor del sol. Por otro lado, el solsticio de invierno es el momento en el que el sol pasa directamente sobre el ecuador. En el hemisferio norte, el solsticio de invierno cae alrededor del 21 de diciembre, y en el hemisferio sur ocurre alrededor del 21 de junio. Este es el día más corto del año y ha celebrado por muchas culturas en el mundo.

Además, se sabe que durante el solsticio de invierno, el polo correspondiente se inclina unos 23.5 grados lejos del sol. Ese día en el hemisferio norte, el polo norte está más lejos del sol, pero el hemisferio sur, que experimenta el verano, está más cerca.

Sin embargo, los expertos indican que el llamado invierno meteorológico comienza antes y puede abarcar un período de tres meses, el cual comprende de diciembre a marzo, según la NOAA. Se basa en el ciclo de temperatura anual y el calendario del viaje de la Tierra alrededor del sol.

¿Cuáles son los países más fríos?

Según los expertos, los países que experimentan los climas más fríos son: Kazajstán, Rusia, Groenlandia, Canadá, Estados Unidos, Islandia, Finlandia, Estonia y Mongolia. La Antártida es la región más fría del mundo.

Invierno 2020-2021 en México

Hace algunos meses, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que el país registraría alrededor de 54 frentes fríos, un número mucho mayor al promedio, durante esta época del año. Adicionalmente, la Conagua pronosticó un aumento en la formación de ciclones tropicales en el Océano Atlántico durante el otoño-invierno 2020-2021.

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé altas probabilidades de que La Niña persista durante el invierno 2020-2021 en el hemisferio norte, pues durante agosto de 2020 la temperatura superficial del Océano Pacífico ecuatorial fue menor al promedio, lo cual es un indicador de la fase fría del fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), conocida como La Niña.

La Conagua señala que "ENOS es un fenómeno oceánico-atmosférico que se registra a lo largo del Pacífico ecuatorial oriental y se caracteriza, principalmente, por el aumento o disminución de la temperatura superficial promedio del mar. De acuerdo con esto, puede clasificarse en fase cálida, conocida como El Niño; fría, llamada La Niña, y neutra".

Asimismo, es uno de los principales moduladores del clima global, ya que tiene la capacidad para modificar la circulación atmosférica y, con esto, los patrones de lluvia y temperatura en diferentes partes del planeta.

Protégete del frío

Según los expertos, las enfermedades respiratorias incrementan durante la época de invierno, por lo tanto, es importante que cuides muy bien tu salud. Aquí te damos algunas recomendaciones para protegerte del frío.

*Cúbrete con varias prendas. Utiliza gorro, guantes, bufanda (cubriendo principalmente nariz y boca) y calcetines gruesos.

*Estornuda correctamente, utiliza un pañuelo desechable o cúbrete con el ángulo interno del brazo.

*Lava las manos a menudo, especialmente después de estornudar o toser y al regresar de la calle.

*Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sucias, ya que son la vía de entrada de virus al cuerpo.

*Toma bebidas calientes para que mantengas tu temperatura corporal.

*Come frutas y verduras ricas en vitamina C como naranja, mandarina, guayabas, fresas, ciruelas, pimientos, brócoli, tejocotes, entre otras.

*Al salir de un lugar caliente, cubre tu nariz y boca; evita cambios bruscos de temperatura.

*No uses braseros, hornos y estufas para calentar tu casa

*No duermas cerca de ningún tipo de calentador, ya que producen monóxido de carbono, pueden intoxicarte y provocarte la muerte.

*Si usas chimeneas o calentadores, asegúrate de que haya la ventilación adecuada.