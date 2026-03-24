Irán, ansioso de acuerdo: Trump

Dubái, EAU.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que su país sostenía conversaciones con un líder iraní y afirmó que la República Islámica estaba ansiosa por llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra. También amplió el plazo para que Irán reabra el estrecho de Ormuz o enfrente ataques contra sus centrales eléctricas, diciendo que tiene cinco días adicionales.

El giro de Trump, que abrió la posibilidad de resolver el conflicto luego de cuatro semanas de combates, sirvió para llevar a la baja los precios del petróleo y sacudir el mercado bursátil. Ofreció un respiro después de que Estados Unidos e Irán intercambiaron amenazas durante el fin de semana que pudieron haber dejado sin electricidad a millones de personas en Irán y la región en general, además de afectar plantas desalinizadoras que suministran agua potable a muchas naciones desérticas.

Trump dijo a los periodistas que Irán quiere "hacer un trato", y afirmó que el enviado estadounidense Steve Witkoff y el año de Trump, Jared Kushner, habían mantenido conversaciones con un alto funcionario iraní el domingo. No dijo de quién se trataba, pero aseguró que Estados Unidos no ha hablado con el líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jamenei.

Irán niega que hubiera tenido conversaciones. "No se han celebrado negociaciones con Estados Unidos", publicó en X el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, añadiendo que "se usan noticias falsas para manipular los mercados financieros y petroleros".

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Trump dijo que en caso de alcanzar un acuerdo, Estados Unidos implementaría medidas para tomar el control del uranio enriquecido de Irán, el cual es crucial para su programa nuclear. Teherán ha rechazado rotundamente estas exigencias en ocasiones anteriores, insistiendo en que tiene derecho a enriquecer uranio con finos pacíficos.

Más ataques

Israel lanzó el lunes nuevos ataques contra la capital iraní, diciendo que iban dirigidos a infraestructura. Se escucharon explosiones en varios lugares. De momento no quedó claro qué había sido alcanzado.

Israel también está combatiendo al grupo político-militar Hezbollah en el Líbano, el cual ha disparado cientos de cohetes hacia Israel. En los últimos días, Israel ha atacado muchos edificios de apartamentos en Beirut y bombardeado puentes sobre el río Litani en el sur de Líbano.

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó que Israel seguirá atacando a Irán y Líbano, incluso mientras Estados Unidos sopesa la posibilidad de un alto el fuego.