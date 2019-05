Irán anuncia que ha cuadruplicado la producción de uranio enriquecido

El portavoz de la AEAI, Behruz Kamalvandí, citado por la agencia oficial IRNA, dijo que este aumento de la capacidad de producción de uranio con nivel de enriquecimiento del 3.67 por ciento es "un mensaje a las otras partes" del pacto nuclear.



"La República Islámica de Irán con las mismas centrifugadoras es capaz de aumentar su producción y con las medidas que llevan a cabo los expertos de la industria nuclear no pasará mucho tiempo antes de que superemos el límite de producción de 300 kilos", subrayó.



Conforme al llamado Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA, en su siglas en inglés), Irán puede enriquecer uranio al 3.67 por ciento y con un límite de 300 kilos, cuyos excedentes envía al extranjero.



Sin embargo, el pasado 8 de mayo, justo un año después de la salida de EEUU del pacto, el presidente iraní, Hasan Rohaní, anunció que Irán renunciaba a vender al extranjero los excedentes de producción de uranio enriquecido y de agua pesada.



El mandatario dio, además, una moratoria de 60 días a los otros firmantes del pacto (Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania) para que solventen las actuales restricciones al sistema bancario iraní y a las exportaciones de petróleo.



De no garantizarse los intereses de Irán en ese plazo, Rohaní advirtió de que ya no cumplirían tampoco con el límite de enriquecimiento al 3,67 por ciento.



Sobre el ultimátum al resto de firmantes del pacto, principalmente dirigido a los europeos, Kamalvandí dijo hoy que "si quieren que la capacidad de producción se mantenga en el mismo rango deben tomar las medidas necesarias".



El portavoz señaló que la cooperación con Rusia y China "avanza bien" pero que los europeos no han hecho lo suficiente para contrarrestar las sanciones impuestas por EEUU contra Irán tras retirarse del pacto.



En cuanto a un eventual aumento del nivel de enriquecimiento, Kamalvandí adelantó que tienen "las capacidades necesarias" para hacerlo.



Citando al jefe de la AEAI, Ali Akbar Salehí, aseveró que "en cuatro días" pueden comenzar a enriquecer uranio al 20%, el nivel al que llegaron antes de firmar el JCPOA.



El acuerdo nuclear limita el programa atómico iraní a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales, por lo que la retirada de EEUU del mismo y sus medidas contra Irán lo han dejado seriamente dañado.



Al margen de las sanciones, la tensión entre ambos países ha escalado en el plano militar en el golfo Pérsico y el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió el domingo que si Teherán quiere pelear será su "fin oficial".