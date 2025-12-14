Irán eleva los precios de la gasolina

Teherán, Irán.- Irán introdujo el sábado un nuevo nivel de precios para su gasolina subsidiada, intentando controlar los costos desbocados por primera vez desde un incremento en 2019 que provocó protestas a nivel nacional y una represión que, según se informa, mató a más de 300 personas.

La gasolina barata ha sido vista durante generaciones como un derecho de nacimiento en Irán, provocando manifestaciones masivas desde 1964, cuando un aumento de precios obligó al sha a poner vehículos militares en las calles para reemplazar a los taxistas en huelga.

Pero la teocracia enfrenta una presión creciente debido a la rápida depreciación del rial y las sanciones económicas internacionales debido al programa nuclear iraní.

Eso ha hecho que una de las gasolinas más baratas del mundo, a unos pocos centavos por galón, sea mucho más caro. Sin embargo, el movimiento vacilante del gobierno hacia el aumento de precios probablemente indica que quiere evitar cualquier confrontación con el público ya agotado después de la guerra de 12 días contra Israel en junio.

La estructura permite a los automovilistas seguir recibiendo 60 litros al mes a la tarifa subsidiada de 15.000 riales por litro (1,25 centavos de dólar) y los siguientes 100 litros se mantendrán a 30.000 riales por litro.