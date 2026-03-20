Irán elogia capacidades de milicias y promete "más sorpresas"

El comandante de la Fuerza iraní Al Quds, Ismail Qa'ani, subrayó este viernes que las milicias proiraníes en Oriente Medio disponen de "capacidades muy valiosas", y que han llevado a cabo "operaciones muy efectivas", y ha advertido de que aún habrá "más sorpresas".

Qa'ani dijo estas palabras en un mensaje con el motivo del fin del mes sagrado del ramadán dirigido a estas milicias, que forman el denominado "eje de la resistencia", con presencia en Líbano, Yemen, Irak y los territorios palestinos.

"La unidad de frentes que se ha consolidado gracias a vuestros esfuerzos constituye un punto fuerte para la 'umma' (nación) islámica y una pesadilla de terror para el despotismo mundial y la sionismo internacional, y pronto todos comprobarán la liberación de la nación islámica de la conjura sionista-estadounidense gracias a vuestros esfuerzos", precisó.

Según la agencia iraní Tasnim, el comandante de la Fuerza Quds, brazo exterior de la Guardia Revolucionaria y vinculado a milicias proiraníes en Oriente Medio, elogió sus últimas acciones contra Estados Unidos e Israel.

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El mensaje está dirigido a estos grupos proiraníes en el Líbano (Hezbolá), Yemen (Ansar Allá o hutíes) e Irak, donde operan decenas de grupos armados que se consideran parte de la red apoyada por Teherán.

También incluye a las facciones presentes en los territorios palestinos, donde organizaciones como Hamás se autodefinen como integrantes del 'eje de la resistencia', un conjunto de grupos armados y políticos que se articulan bajo el paraguas iraní frente a Estados Unidos e Israel.

En la práctica, solo Hezbolá y las milicias chiíes en Irak -unidas en el colectivo conocido como Resistencia Islámica en Irak- se han incorporado activamente a la última fase del conflicto.

Mientras Hezbolá mantiene frentes directos contra Israel, lo que ha propiciado una incursión israelí en el sur del Líbano, las milicias iraquíes se centran en atacar bases y sedes diplomáticas de EE.UU. en Irak.

Qa'ani afirmó en su mensaje de este viernes que la estructura de la resistencia se fortalecerá aun tras el "martirio" de sus líderes y que los "enemigos" del Islam y de la humanidad acabarán sufriendo una derrota humillante.

Se trata de la primera reacción del comandante militar iraní desde el estallido de la guerra el pasado 28 de febrero, lo que ha reavivado las especulaciones sobre su paradero, sobre todo tras su ausencia de la lista de líderes iraníes a los que Estados Unidos ofrece recompensa a cambio de información.

Qa'ani sucedió al frente de la Fuerza Quds al influyente general iraní Qasem Soleimani, padrino del denominado "eje de la resistencia", asesinado en un bombardeo estadounidense en Bagdad el 3 de enero de 2020.