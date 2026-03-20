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Caso Epstein suma nuevo capítulo: Bank of America alcanza acuerdo con víctimas

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Caso Epstein suma nuevo capítulo: Bank of America alcanza acuerdo con víctimas

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BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

LE DESEAN DICHA EN SU MATRIMONIO

Por Redacción PULSO

Marzo 20, 2026 03:00 a.m.
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Fernanda Ayech y Sebastián Hernández Cantú unirán sus vidas por amor, a través del sacramento del matrimonio.

Con este motivo, Raquel Cantú ofreció a la prometida de su hijo una espléndida celebración de bienvenida a su familia y a su hogar.

Como buena anfitriona, integró elementos de buen gusto y reunió detalles especiales.

En el cálido festejo, estuvieron con Fernanda, su mamá Nora Ayech y la abuelita de Sebastián, Rosalinda Ortiz.

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También, seres queridos y amistades cercanas, quienes compartieron su felicidad y le desearon prosperidad y dicha en su matrimonio.

Las invitadas felicitaron a la futura novia y le entregaron algunos presentes.

El encuentro, para recordar, ¡gran armonía y alegría!

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