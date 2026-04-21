Irán rechaza amenazas

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió mensajes contradictorios el lunes sobre el camino a seguir para la guerra contra Irán, declarando que no tenía prisa por poner fin al conflicto y, al mismo tiempo, expresando confianza en que pronto se llevarán a cabo nuevas negociaciones con Teherán.

Con el alto el fuego de 14 días a punto de expirar este miércoles, Trump osciló en entrevistas telefónicas y publicaciones en redes sociales entre un optimismo moderado de que pronto podría alcanzarse un acuerdo y la advertencia de que muchas bombas "empezarán a estallar" si no hay un acuerdo antes de que venza el alto el fuego.

Trump indicó que aún espera enviar a su equipo negociador, encabezado por el vicepresidente JD Vance, a la capital paquistaní de Islamabad para una segunda ronda de conversaciones, incluso mientras Irán insistía en que no participaría hasta que Trump reduzca sus exigencias.

El principal negociador de Irán y presidente del Parlamento, Mohammed Bagher Qalibaf, señaló que Estados Unidos quiere que Irán se rinda y añadió que, por el contrario, Teherán se ha estado preparando "para revelar nuevas cartas en el campo de batalla".

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"No aceptamos negociaciones bajo la sombra de amenazas", escribió Qalibaf en la red social X a primera hora del martes.

Trump aseveró que no siente presión para poner fin a la guerra hasta que Irán acepte sus condiciones. "No estoy bajo ninguna presión en absoluto", afirmó Trump en su plataforma Truth Social, "aunque, todo sucederá, relativamente rápido".

Las tensiones aumentaron después de que la Marina de Estados Unidos atacara y se apoderara el domingo de un barco que, según dijo, intentaba evadir su bloqueo de los puertos iraníes. Irán disparó el sábado contra embarcaciones y detuvo abruptamente el tráfico en el estrecho, dejando de lado su promesa de permitir el paso de algunos barcos y alegando que Estados Unidos no estaba cumpliendo su parte del alto el fuego.

"Las acciones de Estados Unidos son incompatibles con la afirmación de la diplomacia", dijo el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Aragchi. No dio indicios de qué hará Irán después de que expire el alto el fuego ni de si Irán regresará a una segunda ronda de negociaciones con EU.

Desde que comenzó la guerra, al menos 3,375 personas han muerto en Irán, según un nuevo balance difundido el lunes en medios oficiales iraníes por Abbas Masjedi, jefe de la Organización de Medicina Legista de Irán.