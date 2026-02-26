Irán replica a Trump ante despliegue militar

Dubái, EAU.- Irán rechazó el miércoles las tácticas de presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes de unas conversaciones cruciales en Ginebra sobre el programa nuclear de Teherán, alternando entre calificar sus declaraciones de "grandes mentiras" y afirmar que las negociaciones podrían dar lugar a un acuerdo mediante una "diplomacia honorable".

Las declaraciones de dos funcionarios iraníes antes de las conversaciones del jueves se producen después de que Estados Unidos reúne su mayor despliegue de aviones y buques de guerra en Oriente Medio en décadas, como parte de los esfuerzos de Trump por lograr un acuerdo, y mientras Irán se enfrenta en casa a un creciente descontento tras las protestas nacionales del mes pasado.

Si las negociaciones fracasan, Trump ha amenazado repetidamente con atacar a Irán, algo que los países de Oriente Medio temen que pueda derivar en una nueva guerra regional, mientras aún arden las brasas de los años de guerra entre Israel y Hamás.

Irán ya ha dicho que todas las bases militares de Estados Unidos en Oriente Medio serán consideradas objetivos legítimos, poniendo en riesgo a decenas de millas de militares estadounidenses en la región. Buques de guerra de Estados Unidos que normalmente atracan en Bahréin parecen haber sido enviados al mar, según muestran fotos satelitales analizadas por The Associated Press.

