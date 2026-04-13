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Irlanda ofrece recortar impuesto a combustible

Por AP

Abril 13, 2026 03:00 a.m.
A
Irlanda ofrece recortar impuesto a combustible

Londres, Ing.- El primer ministro irlandés Micheál Martin informó que su gobierno ofrecerá nuevos recortes de impuestos al combustible para tratar de poner fin a protestas paralizantes por el marcado aumento de los costos en los surtidores, aunque criticó las tácticas de granjeros y camioneros que habían bloqueado el acceso a la única refinería de petróleo de la nación y a varios depósitos.

Martin dijo que el paquete, por un monto de 505 millones de euros aliviará parte de las presiones del costo de vida que han crecido desde que la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán llevó al cierre del estrecho de Ormuz, un canal vital para el petróleo mundial. La medida de alivio, que necesita aprobación parlamentaria, se sumará a una exención fiscal de 250 millones de euros aprobada hace casi tres semanas.

Durante seis días, las medidas provocaron caos, ya que los bloqueos en la refinería de Irlanda, un puerto importante y varios depósitos vitales impidieron que los camiones cisterna entregaran suministros a las estaciones de servicio, y muchos surtidores se quedaron sin combustible. 

Convoyes de vehículos que avanzaban lentamente también causaron atascos en las principales autopistas.

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