Israel abate a un líder de Hamás

Jerusalén.- Israel afirmó que abatió a un alto comandante de Hamás en Gaza después de que un artefacto explosivo detonara e hiriera a dos soldados en el sur del territorio.

Hamás no confirmó la muerte de Raed Saad. Señaló que un vehículo civil había sido atacado fuera de la ciudad de Gaza y sostuvo que fue una violación del alto fuego que entró en vigor el 10 de octubre.

Saad era el funcionario de Hamás a cargo de la fabricación y anteriormente lideró la división de operaciones del grupo. En su comunicado, Israel lo describió como uno de los arquitectos del ataque del 7 de octubre de 2023 que desató la guerra, y dijo que había "participado en la reconstrucción de la organización terrorista" en la violación del alto fuego.

El ataque israelí al oeste de la ciudad de Gaza provocó la muerte de cuatro personas, según un periodista de The Associated Press que vio llegar sus cuerpos al Hospital Shifa. Otras tres personas resultaron heridas, según el hospital Al-Awda.

Israel y Hamás han sido acusados repetidamente de violaciones del alto el fuego.

Los ataques aéreos y tiroteos israelíes en Gaza han provocado la muerte de al menos a 386 palestinos desde que inició el alto el fuego, según autoridades de salud del enclave.

Israel exige que los combatientes palestinos devuelvan los restos del último rehén, Ran Gvili, desde Gaza y ha dicho que esto es una condición para pasar a la segunda y más complicada fase del alto el fuego. Dicha fase plantea una visión para poner fin al gobierno de Hamás y vigilar la reconstrucción de una Gaza desmilitarizada bajo supervisión internacional.