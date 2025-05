Aprobación del plan de ocupación en Gaza por parte de Israel

TEL AVIV, Israel (AP) — El gobierno de Israel aprobó el lunes planes para capturar la Franja de Gaza y ocupar el territorio por un tiempo no especificado, dijeron dos funcionarios israelíes, en un movimiento que, de implementarse, probablemente provocaría una dura oposición internacional.

El nuevo plan, que fue aprobado por los ministros del gabinete israelí, también contempla el desplazamiento de cientos de miles de palestinos hacia el sur de Gaza, lo que presumiblemente equivaldría a su desplazamiento forzoso y exacerbaría una crisis humanitaria ya grave en Gaza.

Los detalles del plan no fueron anunciados formalmente, y el momento de su implementación no estaba claro. Su aprobación se produjo horas después de que el jefe militar israelí dijera que el ejército convocaría a decenas de miles de reservistas.

Una tercera persona, un funcionario de defensa, dijo que el nuevo plan no comenzaría hasta después de que el presidente estadounidense Donald Trump concluya su visita a Oriente Medio este mes, permitiendo la posibilidad de que Israel pueda acordar un alto al fuego mientras tanto. Los tres funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque estaban discutiendo planes militares.

También el lunes, el ejército israelí atacó a los rebeldes hutíes en la ciudad portuaria de Al Hudayda, en Yemen. Los ataques se produjeron un día después de que los rebeldes lanzaran un misil que impactó en el principal aeropuerto de Israel. La oficina de prensa de los rebeldes dijo que el puerto fue blanco de al menos seis bombardeos. Una fábrica de cemento también fue blanco de los ataques israelíes, dijeron los rebeldes.

Israel retiró sus tropas de Gaza en 2005 después de una ocupación de décadas y luego impuso un bloqueo contra el territorio palestino junto con Egipto. Capturar y potencialmente ocupar el territorio nuevamente por un periodo indefinido no sólo acabaría con las esperanzas de un Estado palestino, sino que también incrustaría a Israel dentro de una población que no lo acoge y plantearía preguntas sobre cómo Israel planea gobernar el territorio, especialmente en un momento en que está considerando cómo implementar la visión de Trump para tomar el control de Gaza.

Desde que Israel rompió el alto al fuego con Hamás a mediados de marzo, Israel ha lanzado ataques feroces en el territorio y ha matado a cientos de personas. Ha capturado partes del territorio y ahora controla aproximadamente el 50% de Gaza. Antes de que terminara la tregua, Israel bloqueó la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, incluyendo alimentos, combustible y agua, desencadenando lo que se cree que es la peor crisis humanitaria en casi 19 meses de guerra.

Israel lanzó su ofensiva en Gaza en respuesta al ataque de combatientes liderados por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre del 2023, en el que murieron unas 1.200 personas y otras 250 fueron tomadas como rehenes. Israel dice que aún hay 59 cautivos en Gaza, aunque se cree que unos 35 están muertos.

La ofensiva de Israel ha desplazado a más del 90% de la población de Gaza y, según funcionarios de salud palestinos, ha matado a más de 52.000 personas, muchas de ellas mujeres y niños. Los funcionarios no distinguen entre combatientes y civiles en su conteo.

Al menos 42 personas fueron asesinadas por ataques israelíes desde el domingo hasta el lunes por la tarde, según hospitales y el Ministerio de Salud palestino en Gaza. El ejército israelí no ofreció comentarios inmediatos sobre los ataques.

Israel trata de aumentar la presión sobre Hamás

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu declaró el lunes que el gabinete había decidido una "operación poderosa en Gaza", que incluiría el "traslado de la población para protegerla".

El plan también impone el control israelí sobre la distribución de ayuda. Israel acusa a Hamás de desviar la ayuda para su propio uso o para distribuirla y fortalecer su dominio en Gaza, aunque Israel no ha proporcionado evidencia. Un portavoz de la oficina humanitaria de la ONU, Jens Laerke, negó que hubiera una desviación significativa de la ayuda, y señaló que la ONU emplea "un sistema sólido para monitorear y prevenir" un robo.

Los funcionarios manifestaron que Israel estaba en contacto con varios países sobre el plan de Trump para tomar el control de Gaza y desplazar a su población, en lo que Israel ha denominado "emigración voluntaria", una idea que ha provocado condenas generalizadas, incluidas las de países europeos, y grupos de derechos han advertido que podría ser un crimen de guerra.

Durante semanas, Israel ha estado tratando de aumentar la presión sobre Hamás para que el grupo acepte sus términos en las negociaciones de alto el fuego. Pero las medidas no parecen haber movido al grupo.

El anuncio de expansión de Israel enfureció a las familias de los rehenes que temen que cualquier extensión del conflicto ponga en peligro a sus seres queridos. El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas instó al gobierno de Israel a priorizar a los rehenes y lograr un acuerdo rápidamente.

En una reunión de un comité de la Knéset (parlamento israelí) el lunes, Einav Zangauker, cuyo hijo Matan es uno de los cautivos en Gaza, pidió a los soldados "no presentarse para el servicio de reserva por razones morales y éticas".

Algunos reservistas han indicado que se negarán a servir en una guerra que ven como políticamente motivada.

Israel quiere evitar que Hamás maneje la ayuda

El funcionario de defensa dijo que el plan "separaría" a Hamás de la ayuda al utilizar empresas privadas y áreas específicas bajo el resguardo del ejército israelí. Agregó que los palestinos serían examinados para evitar que Hamás acceda a la ayuda.

Según un memorando circulado entre grupos de ayuda y visto por The Associated Press, Israel dijo a las Naciones Unidas que utilizará empresas de seguridad privada para controlar la distribución de ayuda en Gaza. La ONU, en un comunicado el domingo, apuntó que no participará en el plan tal como se le presentó, ya que viola sus principios fundamentales.

El memorando resumía una reunión entre el organismo de defensa israelí encargado de coordinar la ayuda a Gaza, llamado COGAT, y la ONU. Fue escrito por un grupo informado sobre la reunión y enviado el domingo a organizaciones de ayuda.

Según el memorando, bajo el plan de COGAT, toda la ayuda entrará a Gaza a través del cruce de Kerem Shalom, en aproximadamente 60 camiones diarios, y se distribuirá directamente a las personas. Antes de la guerra, unos 500 camiones con suministros entraban a Gaza cada día.

El memorando estipula que se utilizará tecnología de reconocimiento facial para identificar a los palestinos en los centros logísticos y mensajes de texto para notificar a las personas en el área que pueden recoger la ayuda.

El COGAT no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

ONU acusa a Israel de querer usar ayuda humanitaria como "táctica de presión"

Después de que Israel anunciara que pretende controlar la distribución de ayuda en Gaza, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCAH) envió un correo electrónico a los grupos de ayuda, en el que los instó a rechazar cualquier "restricción draconiana sobre el trabajo humanitario".

En un correo electrónico enviado el lunes a los grupos de ayuda compartido con la AP, la OCAH afirma además que existen mecanismos para garantizar que la ayuda no sea desviada.

Previamente, la OCAH había señalado en un comunicado que el plan dejaría sin suministros a grandes partes de la población, incluidos los más vulnerables. Aseguró que el plan "parece diseñado para reforzar el control sobre los artículos de sustento como una táctica de presión, como parte de una estrategia militar".

Los grupos de ayuda han dicho que se oponen a utilizar cualquier personal armado o uniformado para distribuir ayuda que podría potencialmente intimidar a los palestinos o ponerlos en riesgo.

Hamás dijo que los planes de Israel para controlar la distribución de ayuda humanitaria en Gaza violan las leyes internacionales.

En un comunicado el lunes, la milicia palestina afirmó que tal plan es "una extensión de la política de hambre" adoptada por el gobierno israelí en Gaza.