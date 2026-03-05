Israel ataca decenas de blancos en Líbano

Jerusalén.- El Ejército israelí aseguró haber atacado decenas de objetivos en el Líbano este miércoles, entre ellos puntos de lanzamiento de cohetes, una planta de producción de drones y misiles del grupo chií Hezbolá ubicados en el sur.

En un comunicado, El Ejército afirmó que esta infraestructura fue utilizada por Hezbolá para llevar a cabo ataques terroristas contra tropas y civiles israelíes.

"La organización terrorista Hezbolá decidió atacar a Israel en nombre del régimen iraní y asumirá las consecuencias de sus acciones. Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) no permitirán que los residentes de Israel sufran daños y continuarán actuando para defender al Estado de Israel y a sus ciudadanos", dijo la nota.

El número de muertos en la campaña de bombardeos israelíes iniciada hace tres días contra el Líbano aumentó a 72 y el de heridos a 437, después de que 20 personas más fallecieran este miércoles en diferentes puntos del país, informaron fuentes oficiales libanesas.

Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este del Líbano, además de las afueras de Beirut, donde dice haber atacado unos 250 objetivos del grupo chií Hezbolá. Cerca de 84,000 personas han tenido que abandonar sus hogares desde el comienzo de la ofensiva aérea israelí contra el Líbano hace algo menos de tres días.