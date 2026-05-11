Israel deporta a activistas

Tel Aviv, Israel.- Israel deportó a dos activistas el domingo después de que permanecieran detenidos durante algo más de una semana para encabezar una flotilla de ayuda que intentaba romper el bloqueo naval israelí sobre la Franja de Gaza.

Los dos, el ciudadano español-sueco de origen palestino Saif Abukeshek y el ciudadano brasileño Thiago Ávila, figuraban entre decenas de activistas interceptados por la Marina israelí frente a la costa de Creta. Ambos son miembros del comité directivo de la Flotilla Global Sumud, cuya misión es romper el bloqueo naval de Israel y llevar algo de ayuda humanitaria al territorio palestino.

El Ministerio israelí de Exteriores calificó a los dos activistas en una publicación en X el domingo de "provocadores profesionales", y afirmó: "Israel no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza".

Las autoridades israelíes señalaron que ambos habían sido detenidos para ser interrogados, y que Abukeshek era "sospechoso de afiliación a una organización terrorista" y Ávila era "sospechoso de actividad ilegal", sin aportar pruebas. No se han hecho acusaciones públicas formales en su contra, los últimos activistas que permanecían retenidos en Israel.

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España y Brasil condenaron "el secuestro de dos de sus ciudadanos en aguas internacionales por el Gobierno de Israel". Su detención desató protestas.

Tras llegar a Atenas, Abukeshek insistió en que continuaría protestando contra el bloqueo de Israel a Gaza y lo que dijo que era el maltrato a los prisioneros palestinos en Israel.

"Tenemos que seguir movilizándonos. No podemos olvidar a los prisioneros palestinos", dijo.