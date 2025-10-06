Israel deporta a Greta Thunberg y activistas de flotilla a Gaza

JERUSALÉN (AP) — Las autoridades israelíes informaron el lunes que deportaron a Grecia y Eslovaquia a otras 171 personas detenidas por participar en una flotilla de ayuda con destino a Gaza, incluida la destacada activista sueca Greta Thunberg.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel publicó en la red social X que "los deportados eran ciudadanos de Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Suecia, Polonia, Alemania, Bulgaria, Lituania, Austria, Luxemburgo, Finlandia, Dinamarca, Eslovaquia, Suiza, Noruega, Reino Unido, Serbia y Estados Unidos". La publicación incluía fotos de Thunberg y otros activistas que vestían camisetas blancas y pantalones deportivos grises.

La activista sueca fue una de las docenas de deportados que aterrizaron en Atenas el lunes por la tarde. Multitudes de simpatizantes se reunieron en el Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos y corearon "¡Liberen, liberen a Palestina!" mientras los activistas desembarcaban.

"¡Que esta misión tenga que existir, es una vergüenza! ¡Es una vergüenza!", declaró Thunberg a periodistas y manifestantes poco después de llegar. "Podría hablar durante mucho, mucho tiempo sobre el maltrato y abusos (que padecieron) en nuestro encarcelamiento, créanme, pero esa no es la historia", agregó.

En cambio, Thunberg instó a los líderes mundiales y a los ciudadanos comunes de todo el mundo a poner fin a su "complicidad" con el "genocidio" que se está llevando a cabo contra los palestinos en Gaza, en vísperas del segundo aniversario de la guerra allí entre Israel y Hamás.

"No podemos apartar la vista de Gaza", expresó Thunberg.

El que la flotilla haya sido interceptada provocó manifestaciones a gran escala en ciudades de todo el mundo.

Las autoridades israelíes rechazaron una vez más las acusaciones de maltrato que han surgido en entrevistas con activistas que fueron deportados a Turquía, España e Italia el fin de semana. El gobierno de Israel también ha negado vehementemente las afirmaciones de que su ofensiva en Gaza equivale a un genocidio, a pesar de que un número creciente de expertos lo denuncian como tal.

Lubna Tuma, abogada de la asociación Adalah que representa a más de 470 participantes de la Flotilla Global Sumud que fueron detenidos la semana pasada al intentar romper el sitio israelí de Gaza, dijo que 150 personas seguían detenidas en la prisión de Ktziot en Israel, incluido el nieto de Nelson Mandela, Mandla Mandela. Cuarenta de ellas estaban en huelga de hambre, incluidos muchos tunecinos.

"Algunos manifestaron que prefieren que su comida vaya a las personas en Gaza", declaró Tuma durante una sesión informativa en vivo el lunes que fue transmitida en las cuentas de Instagram de Adalah y de la flotilla. Otros también se negaban a beber agua "hasta que se brinde tratamiento médico a todos los detenidos", afirmó.

El equipo jurídico de la asociación indicó que se prevé que el resto de los activistas —incluidos aquellos de países que no tienen relaciones diplomáticas con Israel— fueran deportados el martes.

Los abogados de Adalah han visto a la mayoría de los activistas, pero no a todos. Tuma señaló que las autoridades israelíes han violado repetidamente los derechos de los activistas. Ello, dijo, comenzó al ser interceptados en aguas internacionales, y siguió con su traslado a Israel y detención en una prisión de máxima seguridad donde, según Tuma, los detenidos fueron sometidos a violencia física y humillación.

Las autoridades israelíes rechazan enérgicamente las afirmaciones, reiterando que los derechos de los activistas fueron respetados durante toda su detención. En cambio, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel acusó a un activista de morder a una mujer del personal médico.

Varios activistas han dado testimonios en los que alegaron haber sufrido maltrato por parte de las autoridades israelíes.

"Hubo algo de deshumanización, violencia y gritos", dijo a The Associated Press Roos Ykema, un miembro holandés de la flotilla que fue deportado a Madrid el domingo. "Pero recibimos el trato europeo", agregó.

Los ciudadanos de África del Norte que fueron detenidos dijeron a la AP que enfrentaron un trato más duro que sus contrapartes europeos.

"Cuando mostré mi pasaporte belga, su comportamiento hacia mí cambió completamente", declaró Houssem Eddine Rmedi, un ciudadano tunecino-belga.

Otros dijeron que no tuvieron tanta suerte.

"En cuanto muestras tu pasaporte tunecino, argelino o marroquí, comienzan a golpearte", dijo el activista marroquí Ayoub Habraoui, quien agregó que él y otros fueron mantenidos de rodillas bajo el sol durante casi seis horas.

El gobierno de Sudáfrica indicó el lunes que sus ciudadanos serían liberados y repatriados el martes a través de Jordania. Otros gobiernos que tenían ciudadanos en la flotilla han dicho que sus embajadas en Israel estaban trabajando estrechamente con las autoridades israelíes para asegurarse de que los activistas fueran liberados y enviados a casa lo más rápido posible.