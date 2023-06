Israel derriba la casa de supuesto agresor palestino en la inestable Cisjordania

Tropas israelíes demolieron el jueves la casa de un palestino sospechoso de matar a un soldado israelí el año pasado, en una nueva operación militar en la cada vez más inestable Cisjordania ocupada, que sufre una oleada de violencia.

La demolición se hizo en una semana de tensiones al alza y violencia constante en Cisjordania, apenas horas después de que Israel realizara un inusual ataque aéreo que mató a tres milicianos palestinos cerca de la ciudad de Yenín y de que colonos israelíes atacaran poblados palestinos, donde quemaron viviendas y autos en represalia por el asesinato de cuatro israelíes el día anterior.

El lunes, una incursión militar israelí que se prolongó todo el día dejó siete palestinos muertos, incluidos dos adolescentes, cerca de Yenín, un bastión miliciano. Al día siguiente murieron cuatro israelíes, incluido un chico de 17 años, en un tiroteo masivo de tiradores palestinos.

El ejército dijo el miércoles por la noche que había "identificado una célula terrorista dentro de un vehículo sospechoso" supuestamente responsable por recientes ataques contra asentamientos judíos. El grupo armado palestino Yihad Islámica indicó el jueves que los tres muertos en el ataque de dron eran sus miembros y prometió vengarlos con nuevos ataques.

El ejército israelí publicó el jueves un video que mostraba soldados realizando la demolición controlada del apartamento del supuesto agresor. Las tropas fueron atacadas durante la operación en la ciudad de Nablus, según el ejército, aunque no se reportaron heridos.

La casa pertenecía a Kamal Jouri, uno de los dos palestinos sospechosos de matar al sargento Ido Baruch con disparos desde un auto en el norte de Cisjordania en octubre. Él y un segundo sospechoso fueron detenidos por el ejército en febrero, y las tropas israelíes ya habían derribado este mes la casa del otro acusado. Un grupo armado palestino llamado Guarida de Leones se atribuyó el ataque.

Israel afirma que echar abajo las viviendas de agresores palestinos sirve como disuasión, aunque los críticos consideran la estrategia como una forma de castigo colectivo.

Los incidentes de esta semana se sumaban a una larga serie de episodios violentos en el último año y medio que no parecía remitir. En lo que va de año han muerto al menos 135 palestinos y 26 personas en el lado israelí, según un conteo de The Associated Press.

Israel realiza redadas casi cada noche en Cisjordania en respuesta a una serie de ataques mortales palestinos contra civiles israelíes a principios de 2022. Israel dice que la mayoría de los palestinos muertos eran milicianos, pero también han muerto jóvenes que arrojaban piedras en protesta contra las incursiones y personas que no participaban en los enfrentamientos.

Israel capturó Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza en la Guerra de los Seis Días de 1967. Los palestinos reclaman esos territorios para un futuro estado independiente.