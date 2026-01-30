Israel devuelve quince cuerpos de palestinos

Deir Al Balah, Franja de Gaza.- Israel entregó los cuerpos de 15 palestinos el jueves, pocos días después de recuperar los restos del último rehén israelí, dijo un funcionario del Ministerio de Salud de Gaza.

Esto representa el último intercambio de rehenes y detenidos entre Israel y Hamás llevado a cabo como parte de la primera fase del alto fuego mediado por Estados Unidos alcanzado en octubre.

La Cruz Roja informó que ayudó a facilitar el retorno de los cuerpos. Fueron llevados al Hospital Shifa en la Ciudad de Gaza, dijo Zaher al-Wahidi, portavoz del Ministerio de Salud.

El retorno de todos los rehenes restantes, vivos o muertos, era una parte clave de la primera fase del alto fuego que pausó la guerra en Gaza.

Mientras el enviado estadounidense Steve Witkoff anunció el lanzamiento de la segunda fase de la tregua a principios de este mes, el fuego y los ataques israelíes continúan matando a decenas de palestinos en toda Gaza casi a diario.

Ataque israelí en el centro de Gaza mató a un palestino e hirió a otros, según el Hospital Mártires de Al-Aqsa, a donde fueron llevadas las víctimas.

Para los palestinos separados de sus familias por la guerra y las decenas de millas de personas fuera de Gaza que buscan regresar a casa, la apertura del cruce de Rafah en la frontera con Egipto es un gran alivio.

Se espera que el cruce se abra pronto, han dicho funcionarios israelíes, pero se desconoce cuántas personas podrán entrar y salir de Gaza.