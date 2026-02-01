Israel mata a 30 palestinos, en medio de tregua

Deir Al Balah, Gaza.- Los hospitales de Gaza reportaron que ataques de Israel mataron el sábado al menos a 30 palestinos, incluidos varios niños, una de las cifras más elevadas desde la entrada en vigor del alto al fuego en octubre, un día después que Israel acusó a Hamás de nuevas violaciones del acuerdo.

Los ataques alcanzaron zonas en toda la Franja de Gaza, incluyendo un edificio residencial en Ciudad de Gaza y una tienda de campaña en Jan Yunis, según funcionarios de los hospitales que recibieron los cadáveres. Entre las víctimas había dos mujeres y seis niños de dos familias diferentes. Un ataque aéreo afectó también a una comisaría de policía en Ciudad de Gaza y dejó al menos 14 fallecidos y varios heridos, explicó el director del Hospital Shifa, Mohamed Abu Selmiya.

Los ataques se registraron un día antes de la apertura del cruce de Rafah, la ciudad más meridional de Gaza, en la frontera con Egipto. Todos los pasos fronterizos del territorio —el resto son con Israel— han estado cerrados durante casi toda la guerra. Los palestinos ven el cruce entre Rafah y Egipto como un salvavidas para las decenas de millas de personas que necesitan tratamiento fuera del territorio, donde la mayor parte de la infraestructura de salud ha sido destruida.

Atallah Abu Hadaiyed dijo que acababa de terminar de rezar cuando ocurrió la explosión.

"Corrimos y encontramos a mis primos tirados aquí y allá, con el fuego ardiendo. No sabemos si estamos en guerra o en paz, o qué. ¿Dónde está la tregua? ¿Dónde está el alto el fuego del que hablaron?" dijo, cuando la gente inspeccionaba las ruinas, incluyendo un colchón ensangrentado.