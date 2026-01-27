Israel recibe los restos del último rehén tras más de dos años de guerra y dolor

JERUSALÉN (AP) — Durante más de dos años, los israelíes llevaron cintas amarillas para recordar a los rehenes secuestrados en el día más mortífero en la historia del país. El martes, finalmente pudieron quitarse esas cintas y apagar un inquietante reloj en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, marcando el final de un doloroso capítulo.

El regreso de Ran Gvili, un policía de 24 años asesinado mientras combatía a milicianos de Hamás durante el ataque del 7 de octubre de 2023 en Israel, cumplió con la esperanza nacional de devolver a todos los rehenes, vivos o muertos.

Equipos forenses peinaron un cementerio en el norte de Gaza, trabajando para localizar, exhumar e identificar los restos de Gvili como parte de un amplio esfuerzo en el que participaron equipos de búsqueda, agentes de inteligencia y dentistas forenses.

Una condición del alto el fuego de octubre de 2025 era que Hamás devolviera 20 rehenes vivos y los restos de 28 fallecidos. Los rehenes vivos, así como los restos de cuatro fallecidos, fueron entregados el día en que el alto el fuego entró en vigor.

Pero los esfuerzos para recuperar más de ellos se convirtieron en un punto de fricción después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, condicionara la reapertura de un cruce fronterizo en Rafah, la ciudad más al sur de Gaza, con su regreso. Según los términos del acuerdo, Israel se comprometió a devolver los restos de 15 palestinos bajo su custodia por cada cuerpo israelí recuperado.

Ahora, con los restos de Gvili de vuelta en Israel, la atención se ha centrado en lo que viene a continuación en Gaza.

El martes por la noche, en una conferencia de prensa, Netanyahu dijo que su atención ahora estaba en desarmar a Hamás y destruir sus túneles restantes, afirmando que no habría reconstrucción en Gaza sin desmilitarización.

"Como lo acordé con el presidente Trump, solo hay dos posibilidades: o se hará de la manera fácil o se hará de la manera difícil", dijo. "En cualquier caso, sucederá".

Netanyahu reiteró su postura de que no se permitirá que soldados turcos y cataríes participen en una fuerza de seguridad internacional en Gaza y su oposición a un estado palestino. Prometió que Israel mantendría el control de seguridad permanente desde la frontera con Jordania hasta el mar Mediterráneo.

Aclamaciones en la Plaza de los Rehenes en Israel

Miles de personas que se encontraban en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv observaron y algunos aplaudieron cuando un reloj se detuvo en 843 días, 12 horas, cinco minutos y 59 segundos, un final agridulce en un lugar que se convirtió en el punto focal de la campaña para liberar a los cautivos.

"Es como si nos hubiéramos liberado de esta enorme roca que colgaba de nuestro corazón", dijo Ofra Ophir, una maestra de jardín de infantes jubilada de Ra'anana, al norte de Tel Aviv.

Sharone Lifschitz, cuyos padres fueron secuestrados en el kibbutz Nir Oz el 7 de octubre de 2023, dijo que, aunque era "un milagro" que todos los rehenes estén ahora en casa, todavía queda mucho por sanar.

Su madre, Yocheved, que entonces tenía 83 años, fue liberada después de dos semanas, mientras que su padre Oded, de 85 años, murió en cautiverio.

"No siento que la saga de los rehenes haya terminado, pero el regreso de los cautivos sí lo ha hecho", afirmó. "Estoy realmente agradecida de que no tengamos más rehenes, pero todos podrían haber regresado mucho antes, todos podrían haber sido salvados".

Relatos opuestos sobre lo que condujo a los restos del rehén

Un portavoz del Shin Bet, el servicio de seguridad interna de Israel, dijo que los investigadores lograron un avance después de interrogar a un miembro de la Yihad Islámica Palestina, cuya información ayudó a corroborar la inteligencia que los llevó a los restos de Gvili. El Shin Bet dijo que el cuerpo había sido trasladado varias veces.

"Más de 20 dentistas de la unidad trabajaron juntos durante más de 24 horas, explorando aproximadamente 250 cuerpos hasta lograr la identificación del sargento mayor Ran Gvili", dijo un oficial militar, hablando bajo condición de anonimato según el protocolo del ejército.

Distintos grupos armados en Gaza cuestionaron la narrativa de Israel sobre cómo se encontró el cuerpo de Gvili, y tanto Hamás como la Yihad Islámica Palestina dijeron que habían proporcionado a Israel información sobre cómo localizar los restos.

Saraya al-Quds, el ala militar de la Yihad Islámica, dijo que compartió coordenadas con Israel a través de mediadores árabes. Hamás dijo que también proporcionó información.

Dos funcionarios estadounidenses, que insistieron en el anonimato según las reglas de una llamada organizada por la Casa Blanca, dijeron que Egipto, Qatar y Turquía ayudaron a que Hamás liberara el cuerpo de Gvili.

Los palestinos que viven cerca del sitio dijeron que los restos exhumados durante la búsqueda quedaron expuestos en el cementerio sin ser enterrados nuevamente.

"Nuestros muertos están al aire libre. Los dejaron sin enterrar o solo cubiertos con tierra", dijo Mohamed Matter, cuyos familiares están enterrados en el cementerio. Él y otras personas dijeron que intentaron llegar al área, pero fueron rechazados por las fuerzas israelíes.

Dos personas murieron en un ataque de dron israelí mientras intentaban llegar al área y fueron trasladadas al Hospital Shifa, donde fueron declaradas muertas, según autoridades del hospital. El ejército de Israel dijo que no estaba al tanto de los ataques y advirtió que no se debe confiar en informes no verificados.

El portavoz de Hamás, Hazem Qassam, dijo el martes que las fuerzas israelíes habían exhumado "cientos de tumbas", calificándolo como un patrón de falta de respeto.

Residentes esperan reapertura del cruce fronterizo de Gaza

El presidente israelí, Isaac Herzog, quien pronunciará un elogio en el funeral de Gvili el miércoles, dijo que el regreso de los restos "cerró el círculo" para Israel. Pero en Gaza, las familias que se refugian en tiendas de campaña sin combustible para calefacción dijeron que hoy se sentía casi igual que ayer.

En Jan Yunis, cuestionaron si sus vidas mejorarían rápidamente a medida que el acuerdo de alto el fuego avanza hacia una segunda fase, y algunas personas dudan que Israel cumpla con el avance prometido.

"Se supone que el cruce debe abrirse ahora después de que se encontró el cuerpo del último soldado", dijo Ali Abu Al-Eish, un exresidente de Rafah. "¿Por qué sigue cerrado? Hay muchas personas enfermas aquí".

El Ministerio de Salud de Gaza dice que alrededor de 20.000 palestinos requieren ser evacuados del enclave por razones médicas.

"¿Por qué demoran Hamás e Israel?", preguntó Ayda Abu Dheisha. "Que lleguen a un acuerdo y resuelvan esto por nosotros. Queremos regresar a nuestra tierra y a nuestros hogares".

Ambos forman parte del aproximadamente un millón de antiguos residentes desplazados de Rafah, que sigue siendo una zona militar israelí. Las autoridades israelíes han dicho que se espera que el cruce se reabra de manera limitada tras el regreso de Gvili.

Sin claridad sobre los próximos pasos del cese el fuego

Israel ha dicho que Rafah inicialmente se abriría solo para personas, no para bienes, que continúan ingresando a Gaza a través de cruces desde Israel. Pero ha dado pocos detalles sobre quién podría ser elegible para pasar y si las salidas se limitarán a evacuados médicos.

Ninguna de las partes se retiró del alto el fuego de cuatro meses durante su fase inicial, mientras los mediadores internacionales presionaban a Israel y Hamás a dar los pasos posteriores. Se espera que estos sean aún más desafiantes. Además de reabrir Rafah, incluyen desmilitarizar la franja después de casi dos décadas de gobierno de Hamás.

El plan de 20 puntos del presidente estadounidense Donald Trump, publicado en octubre, tiene detalles imprecisos y dejó grandes preguntas sin respuesta sobre la próxima fase del alto el fuego, incluyendo cuándo las fuerzas israelíes podrían retirarse de las áreas que actualmente controlan, permitiendo que los palestinos desplazados regresen.

Otras incertidumbres incluyen cómo se aplicaría y monitorearía cualquier nuevo arreglo de gobierno, y cuándo podría comenzar una reconstrucción a gran escala.

El Ministerio de Salud de Gaza ha registrado 488 personas muertas desde el inicio del alto el fuego. El ministerio, que es parte del gobierno liderado por Hamás, mantiene registros de bajas que son considerados generalmente confiables por agencias de las Naciones Unidas y expertos independientes.