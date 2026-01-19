Israel y Bielorrusia entre los líderes invitados a Junta de Paz de Trump

La Comisión Europea, Rusia, Israel, Bielorrusia y Tailandia fueron los últimos en ser invitados el lunes a unirse a la Junta de Paz del presidente estadounidense Donald Trump, que supervisará la próxima fase del plan de paz para Gaza, mientras que Francia no ha aceptado por ahora.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, indicó que el presidente ruso Vladímir Putin recibió la invitación y que el Kremlin ahora está "estudiando los detalles" y buscaría claridad sobre "todos los matices" en contactos con Estados Unidos.

No está claro cuántos líderes han sido invitados a unirse a la junta. Pero una referencia de Trump en las cartas de invitación de que el organismo "emprendería un nuevo enfoque audaz para resolver conflictos globales" insinúa que podría rivalizar con el Consejo de Seguridad de la ONU, el organismo más poderoso de la organización global creado tras la Segunda Guerra Mundial.

Francia no planea unirse a la Junta de Paz "en esta etapa" a pesar de haber recibido una invitación, dijo el lunes un funcionario francés cercano al presidente Emmanuel Macron. El tema está generando dudas, particularmente con respecto al respeto por los principios y la estructura de las Naciones Unidas, dijo el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato de acuerdo con las prácticas habituales de la presidencia francesa.

Tampoco se conoce el papel que podría desempeñar Israel en una junta encargada de aplicar el acuerdo de alto el fuego que le afecta directamente.

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha sido invitado y está dispuesto a participar, según el Ministerio de Relaciones Exteriores bielorruso. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Tailandia dijo que también fue invitado y que estaba revisando los detalles.

El portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill, confirmó que Ursula von der Leyen, la presidenta de la comisión, recibió una invitación y que hablará con otros líderes de la UE sobre Gaza. Gill no reveló si la invitación había sido aceptada, pero señaló que la comisión quiere "contribuir a un plan integral para poner fin al conflicto en Gaza".

Según el informe de Evaluación Rápida de Daños y Necesidades Interina de Gaza y Cisjordania del Banco Mundial publicado el año pasado, se necesitarán 53.000 millones de dólares para reconstruir la franja.

Objeciones de Israel

El ministro de Finanzas israelí Bezalel Smotrich dijo el lunes que la Junta de Paz era perjudicial para Israel y pidió su disolución.

"Es hora de explicar al presidente que su plan es malo para el Estado de Israel y cancelarlo", sostuvo Smotrich. "Gaza es nuestra, su futuro afectará nuestro futuro más que el de cualquier otro. Asumiremos la responsabilidad de lo que suceda allí, impondremos administración militar y completaremos la misión".

Smotrich, un extremista de derecha que se opuso al alto al fuego en Gaza, incluso sugirió que Israel debe lanzar otra ofensiva en el territorio para destruir a Hamás si no cumple con un "breve ultimátum para el desarme real y el exilio".

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo más tarde el lunes que, aunque hay diferencias con Estados Unidos sobre la composición del comité asesor que acompaña la próxima fase en Gaza, esto no perjudicaría su relación con Trump.

"No habrá soldados turcos ni soldados qataríes en la Franja (de Gaza)", dijo.

La oficina de Netanyahu apuntó anteriormente que la formación del comité no fue coordinada con el gobierno israelí y que "es contraria a su política", sin aclarar cuáles eran sus objeciones.

Se desconoce si Netanyahu ha aceptado la oferta de unirse, dijo un funcionario israelí, que habló bajo condición de anonimato porque se trataba de un asunto diplomático entre bastidores.

La lista final

Estados Unidos tiene previsto anunciar su lista oficial de miembros en los próximos días, probablemente durante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

Los miembros de la junta supervisarán un comité ejecutivo que estará a cargo de implementar la segunda fase del plan de paz para Gaza que incluye el despliegue de una fuerza internacional de seguridad, el desarme de Hamás y la reconstrucción del territorio palestino.

Una contribución de 1.000 millones de dólares asegura la membresía permanente en la junta, y el dinero estaría destinado a reconstruir Gaza, según un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato sobre la carta, ya que no se le permitía hablar públicamente sobre los detalles de la junta, que no se ha hecho pública. Un nombramiento por tres años no tiene requisito de contribución.

Pero los detalles de cómo funcionará esto también siguen siendo confusos. El primer ministro británico Keir Starmer afirmó el lunes que el Reino Unido está hablando con aliados sobre la Junta de Paz. Aunque el Reino Unido no ha dicho si Starmer ha sido formalmente invitado, expresó que es necesario proceder con la segunda fase del plan para Gaza y que su país ha "indicado disposición para desempeñar nuestro papel, y lo haremos".

Administración de Gaza

El ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Bader Abdelatty, se reunió el lunes con Ali Shaath, el líder del recién nombrado comité de tecnócratas palestinos que administrará los asuntos cotidianos de Gaza durante la segunda fase del plan de paz.

Shaath, un ingeniero palestino y exfuncionario de la Autoridad Palestina, fue nombrado la semana pasada como comisionado jefe del Comité Nacional para la Administración de Gaza.

Abdelatty expresó el "completo apoyo" del gobierno egipcio al comité y afirmó su papel en la administración de los asuntos diarios de Gaza hasta que la Autoridad Palestina asuma el control del territorio, de acuerdo con un comunicado de la cancillería egipcia tras la reunión.

También subrayó "la importancia de preservar la unidad de los territorios palestinos, asegurando la continuidad geográfica y administrativa entre la Franja de Gaza y Cisjordania".

La situación humanitaria en Gaza sigue siendo frágil

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU manifestó el lunes que ha "ampliado significativamente" sus operaciones en Gaza 100 días después de la tregua, y que alcanza a más de un millón de personas cada mes con comidas calientes y paquetes de alimentos. Pero advirtió que la situación sigue siendo "extremadamente frágil".

Señaló que se ha prevenido la malnutrición para 200.000 mujeres embarazadas y lactantes, así como para niños menores de 5 años.

Aun así, el análisis más reciente de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en diciembre indica que el 77% de la población enfrenta inseguridad alimentaria a nivel de crisis.

Ejército israelí se desplaza a Hebrón

Las fuerzas armadas israelíes lanzaron un operativo a gran escala en la ciudad de Hebrón, en Cisjordania, con el fin de desmantelar "infraestructura terrorista, eliminar la posesión ilegal de armas y fortalecer la seguridad".

El ejército israelí informó el lunes que la operación durará varios días. Vehículos blindados y soldados israelíes patrullaron las calles de la ciudad y colocaron barreras donde se estaban llevando a cabo operaciones.

El alcalde de Hebrón, Khaled Dudin, denunció que las fuerzas israelíes entraron al área de 80.000 habitantes sólo porque obstruye la construcción de más asentamientos israelíes.

Cisjordania, un territorio palestino bajo ocupación israelí, ha visto un aumento en la actividad militar de Israel desde el inicio de la guerra en Gaza.

Tres palestinos muertos

Soldados israelíes mataron el lunes a tres palestinos, incluido un adolescente, en el sur de Gaza, declararon las autoridades hospitalarias.

Dos hombres cruzaron a áreas controladas por Israel al este de Jan Yunis antes de ser abatidos, mientras que Hussein Tawfiq Abu Sabalah, de 17 años, murió al ser baleado en el área de Muwasi de Rafah, según el hospital Nasser. No estaba claro si el adolescente había cruzado o se acercó al área controlada por Israel.

Más de 460 personas han sido asesinadas por el ejército israelí desde que la tregua entró en vigor hace poco más de tres meses, según el Ministerio de Salud de Gaza.

El ministerio, que forma parte del gobierno liderado por Hamás, mantiene registros detallados de bajas que son considerados generalmente confiables por agencias de la ONU y expertos independientes.