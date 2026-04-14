Israel y Hizbulá chocan en zona sur de Líbano

Beirut, Líbano.- Intensos combates sacudieron la localidad estratégica de Bint Jbeil, al sur de Líbano, mientras las tropas israelíes parecían cercar la zona y milicianos de Hezbolá lanzaban cohetes y artillería en un intento por hacerlos retroceder.

Los enfrentamientos en la localidad montañosa, que domina la Línea Azul establecida por mandato de la ONU y que divide a ambos países a poco más de 3,2 kilómetros (2 millas), se intensificaron la última semana, después de que Irán y Estados Unidos acordaron una tregua temporal. Los embajadores de Líbano e Israel en Estados Unidos tienen previsto reunirse este martes en Washington, en un intento por poner en marcha una serie histórica de negociaciones directas.

Israel parece haber intensificado los ataques y la invasión terrestre en el sur de Líbano, donde pretende crear una zona de seguridad a lo largo del río Litani, a casi 20 millas (32 kilómetros) de la frontera. Bint Jbeil figura entre decenas de localidades y aldeas al sur del río que Israel pidió evacuar al inicio de la guerra. La última ronda de combates se desencadenó cuando Hizbulá lanzó cohetes contra el norte de Israel el 2 de marzo, en solidaridad con Irán.

Al menos 2.055 personas han muerto en ataques israelíes en Líbano, según informó el Ministerio de Salud, entre ellas 252 mujeres, 165 niños y 87 trabajadores médicos.

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En otro punto, un voluntario de la Cruz Roja Libanesa que murió el domingo en un ataque israelí mientras cumplía una misión en la aldea sureña de Beit Yahoun fue sepultado en Choueifat, justo al sur de Beirut.