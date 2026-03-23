Italia rechaza reforma judicial de Meloni

ROMA (AP) — Los votantes en Italia rechazaron el lunes una reforma judicial respaldada por la primera ministra conservadora Giorgia Meloni, lo que supuso un duro revés para el gobierno de derecha a un año de las elecciones nacionales.

Italia rechaza reforma judicial en referéndum

"Los ciudadanos italianos han decidido y respetamos su decisión como siempre", afirmó Giorgia Meloni en un video publicado en Instagram. Prometió, como se anticipaba, completar su mandato, que se extiende hasta 2027.

"Seguiremos adelante como siempre lo hemos hecho: con responsabilidad, determinación y, sobre todo, con respeto por Italia y su pueblo", agregó Meloni y admitió cierto "arrepentimiento por una oportunidad perdida de modernizar Italia".

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El bando del "No" obtuvo casi el 54% de los votos frente a la campaña del "Sí" respaldada por el gobierno, que consiguió un 46%, según los resultados finales difundidos por el Ministerio del Interior.

La participación en la votación de dos días, que comenzó el domingo, fue considerablemente más alta de lo esperado, con casi un 59%, tras una campaña polarizadora. Esto dio impulso a la oposición de centroizquierda, que presentó la reforma como una amenaza a la independencia judicial, al tiempo que dejó al descubierto divisiones dentro de la coalición derechista de Meloni.

Reacciones y consecuencias políticas

La coalición de Meloni presentó la reforma judicial como un paso clave para agilizar el sistema judicial de Italia, criticado desde hace tiempo por ser lento, burocrático y vulnerable a la influencia política.

Pero los críticos sostuvieron que las medidas corrían el riesgo de concentrar demasiado poder en el poder ejecutivo. Partidos de la oposición, grupos de la sociedad civil y asociaciones jurídicas conformaron un frente unificado, advirtiendo que la reforma podría socavar los contrapesos y controles institucionales.

Con las tensiones políticas ya elevadas, el debate público se intensificó en las últimas semanas antes de la votación, convirtiéndola de facto en una prueba de confianza sobre el propio liderazgo de Meloni.

La derrota, especialmente después de una campaña tan vinculada a su liderazgo personal, plantea interrogantes sobre la estabilidad y la cohesión de la coalición de gobierno de Meloni.

Lo que está en juego se extiende más allá de las fronteras de Italia. La primera ministra enfrenta un escrutinio creciente por su controvertida sintonía con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su guerra cada vez más impopular contra Irán.

"En los últimos años, Italia ha desafiado su reputación de inestabilidad gubernamental", manifestó Jess Middleton, analista sénior para Europa de la empresa de inteligencia de riesgos Verisk Maplecroft. "Esta derrota perfora la imagen de fortaleza de Meloni, debilitando su condición de pilar de la estabilidad interna y de actor constante en un panorama político europeo cada vez más volátil".

Los analistas también señalaron que la victoria del "No" en el referéndum supone un gran impulso para la oposición de centroizquierda, mientras que las frustraciones por el desempeño del gobierno en la economía y la guerra en Oriente Medio quedaron en primer plano a lo largo de la campaña.

"La pregunta clave ahora es si estas fuerzas opositoras dispares pueden mantener cierta cohesión y presentarse como una alternativa creíble de cara a la votación del próximo año", indicó Middleton.

Elly Schlein, líder del Partido Democrático de centroizquierda, celebró el resultado del referéndum y afirmó que las fuerzas de la oposición se mantendrán unidas.

"Seguiremos trabajando juntos y construiremos una alternativa real a este gobierno", aseguró Schlein en una conferencia de prensa para celebrar la victoria del "No".