Japón elimina prohibición a exportación de armas letales
China criticó la medida, mientras socios como Australia la recibieron favorablemente.
TOKIO (AP) — Japón avaló el martes la eliminación de una prohibición a las exportaciones de armas letales, un cambio importante en su política de posguerra, mientras el país busca fortalecer su industria armamentística y profundizar la cooperación con sus socios de defensa.
Gobierno japonés aprueba nueva directriz armamentística
La aprobación por parte del gabinete de la primera ministra Sanae Takaichi de la nueva directriz despeja un último conjunto de obstáculos para las ventas de armas en la posguerra.
La medida se produce mientras el país acelera su fortalecimiento militar ante los crecientes desafíos de seguridad en la región. Aunque el cambio de política fue criticado por China, en gran medida ha sido bien recibido por los socios de defensa de Japón, como Australia, y ha despertado interés en el sudeste asiático y Europa.
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Reacciones y críticas internacionales
Los opositores sostienen que el cambio viola la Constitución de Japón y aumentará las tensiones globales, además de amenazar la seguridad del pueblo japonés.
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