Japón inicia proyectos energéticos en EE.UU. tras acuerdo con Trump

Washington, 17 feb (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció el inicio de las inversiones de Japón en suelo estadounidense como parte del marco comercial acordado el pasado julio y que contempla compromisos valorados en 550,000 millones de dólares con proyectos iniciales en los sectores de energía, gas natural licuado (LNG) y minerales críticos.

"El primer conjunto de inversiones bajo este compromiso histórico revitalizará nuestra base industrial, creará cientos de miles de excelentes empleos estadounidenses y fortalecerá nuestra seguridad nacional y económica como nunca antes", afirmó este martes Trump en su cuenta oficial de Truth Social.

El mandatario detalló que los proyectos incluyen una central termoeléctrica de gas en Ohio, una planta de LNG en el Golfo de México y una instalación para el procesamiento de minerales críticos en Georgia.

En julio de 2025, Trump había adelantado este acuerdo comercial con Japón que incluía esta millonaria inversión, así como la reducción del 24 % al 15% los aranceles recíprocos a productos japoneses, incluyendo automóviles.

Además, el acuerdo planteaba una acceso ampliado para productos estadounidenses en el mercado japones, priorizando vehículos y artículos agrícolas.

A pesar del anuncio oficial sobre los proyectos, las autoridades de Japón reconocieron hace una semana que "persisten" diferencias sobre cómo se canalizarán los 550,000 millones de dólares comprometidos, lo que hace necesaria una coordinación estrecha entre ambos gobiernos.

Tanto Tokio como Washington afirmaron que existía intención de acelerar negociaciones y mantener un diálogo constante para asegurar que las inversiones se concreten de manera efectiva y cumplan con los objetivos de empleo, desarrollo industrial y fortalecimiento de la seguridad económica de ambos países. EFE