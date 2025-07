Japón y Corea del Sur pagarán aranceles de 25%, anuncia Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció hoy que, de no haber acuerdo comercial, Japón y Corea del Sur pagarán aranceles de 25% a partir del 1 de agosto, en las primeras cartas que envía a los países afectados por los denominados "aranceles recíprocos".

Un día después de que el gobierno estadounidense dijera que desde hoy enviaría cartas a diferentes naciones fijando la tasa arancelaria que deberán cubrir en caso de no alcanzar un acuerdo, Trump posteó en su red, Truth Social, las cartas enviadas a Japón y Corea del Sur.

Las cartas son prácticamente idénticas, excepto por el nombre de los países. En ambas, Trump se queja de que las relaciones "están lejos de ser recíprocas" y del "significativo déficit comercial" que tiene Estados Unidos con esas naciones.

Además, Trump advierte que "si por cualquier motivo deciden aumentar sus aranceles, la cantidad que decidan aumentar se añadirá al 25% que les cobramos".

Señala que "si desea abrir sus mercados comerciales, hasta ahora cerrados, a Estados Unidos, y eliminar sus políticas arancelarias, y no arancelarias, y sus barreras comerciales, quizás consideremos un ajuste de esta carta. Estos aranceles pueden modificarse, al alza o a la baja, dependiendo de nuestra relación con su país".

Trump dijo que desde este lunes enviaría cartas a los países impactados por los aranceles "recíprocos" que anunció el 2 de abril y luego suspendió hasta el 9 de julio, para fijar el arancel que quedaría en caso de no alcanzar un acuerdo comercial con Estados Unidos.

El plazo para la entrada en vigor de los aranceles se extendió al 1 de agosto, pero las cartas han comenzado a ser enviadas, en aras de presionar a las naciones a alcanzar un pacto.

Hasta el momento, Estados Unidos ha alcanzado pactos marco con Reino Unido y Vietnam, y otro acuerdo para evitar una escalada con China.