Japón y México acuerdan cooperación energética ante crisis global
México reafirma su compromiso para fortalecer relaciones económicas con Japón.
Tokio, 21 abr (EFE).- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acordaron este martes promover la cooperación bilateral en materia energética, ante las preocupaciones sobre el suministro de recursos por la situación en Oriente Medio.
Japón propone diálogo para seguridad económica con México
Takaichi también propuso establecer un marco de diálogo que incluya la seguridad económica con México, con el fin de elevar la cooperación entre ambos países a "un nuevo nivel", según recoge un comunicado del Ministerio de Exteriores japonés tras una llamada entre ambas mandatarias.
Asimismo, la jefa de Gobierno nipona solicitó a Sheinbaum "crear un entorno favorable" para las empresas japonesas que operan en México, mientras que esta última expresó su compromiso de trabajar para fortalecer las relaciones económicas y comerciales entre ambos países.
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Contexto energético y relevancia de México
El Gobierno japonés ha mencionado en las últimas semanas que estaba explorando rutas alternativas al estrecho de Ormuz, bloqueado por la guerra estadounidense e israelí contra Irán, puesto que Tokio importa un 90 % de su petróleo desde Oriente Medio y la mayoría de cargueros utilizan el estratégico paso para transportarlo.
En este sentido, México es un actor relevante en la industria petrolera mundial, posicionándose entre los 15 mayores productores.
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