Joe Kent deja cargo en contraterrorismo tras críticas a ataques en Irán

WASHINGTON (AP) — El director del Centro Nacional de Contraterrorismo estadounidense anunció su renuncia el martes, citando sus preocupaciones sobre la justificación de los ataques militares en Irán y diciendo que "no puedo en buena conciencia" respaldar la guerra lanzada por el gobierno del presidente Donald Trump.

"Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense", escribió Joe Kent en redes sociales.

Kent es un ex candidato político con conexiones con extremistas de derecha. Fue confirmado en su puesto el pasado julio por una votación de 52-44. Como jefe del Centro Nacional de Contraterrorismo, Kent estaba a cargo de una agencia que analiza y detecta amenazas terroristas.

Su renuncia refleja inquietud dentro de la base de Trump sobre la guerra y muestra que las dudas sobre la justificación para el uso de la fuerza se extienden al menos a un alto miembro de su gobierno.

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El cambio de personal en una de las principales oficinas de contraterrorismo del país se produce en medio de una mayor preocupación por el terrorismo en el territorio nacional tras ataques ocurridos en la última semana en una sinagoga de Michigan y una universidad de Virginia.

Razón de la renuncia: las explicaciones esgrimidas para justificar la guerra

La decisión de Kent se basó en las razones — o la falta de ellas — esgrimidas para la lanzar la guerra.

Trump ha ofrecido razones cambiantes para los ataques y ha rechazado las afirmaciones de que Israel lo obligó a actuar. A principios de este mes, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, sugirió que la Casa Blanca creía que Israel estaba decidido a actuar por su cuenta, dejando a Trump con una "decisión muy difícil".

Un portavoz de la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, no ha respondido a preguntas sobre la renuncia de Kent. La Casa Blanca tampoco tuvo comentarios al respecto.

Los demócratas se opusieron enérgicamente a la confirmación de Kent, señalando sus vínculos con figuras de extrema derecha y teorías de conspiración. Pero tras la renuncia de Kent, el senador Mark Warner de Virginia, el principal demócrata en el Comité de Inteligencia del Senado, declaró que las preocupaciones de Kent sobre la guerra en Irán estaban justificadas.

"Estoy en fuerte desacuerdo con muchas de las posiciones que ha defendido a lo largo de los años, particularmente aquellas que corren el riesgo de politizar a nuestra comunidad de inteligencia", indicó Warner. "Pero en este punto tiene razón: No había evidencia creíble de una amenaza inminente de Irán que justificara precipitar a Estados Unidos a otra guerra de elección en Oriente Medio".

Johnson, sin embargo, rechazó las afirmaciones de Kent de que Irán no representaba ninguna amenaza inminente cuando se le preguntó sobre la renuncia en una conferencia de prensa el martes.

"Recibí todos los informes. Todos entendimos que claramente había una amenaza inminente de que Irán estaba muy cerca del enriquecimiento de capacidad nuclear y estaban construyendo misiles a un ritmo que nadie en la región podía igualar", apuntó Johnson.

Aseguró que está convencido de que si Trump hubiera esperado "tendríamos bajas masivas de estadounidenses, miembros del servicio y otros, y nuestras instalaciones habrían sido dañadas de manera dramática".

La salida se produce en medio de una mayor preocupación por el terrorismo

Kent deja el gobierno de Trump mientras tres recientes actos de violencia han aumentado la preocupación por las amenazas al territorio nacional.

En la ciudad de Nueva York, dos hombres que, según las autoridades federales, se inspiraron en el grupo Estado Islámico llevaron potentes bombas caseras a una protesta de extrema derecha fuera de la mansión del alcalde.

En Michigan, un ciudadano naturalizado procedente del Líbano embistió con su vehículo una sinagoga, donde fue baleado por seguridad antes de suicidarse.

Y en Virginia, se escuchó a un hombre previamente encarcelado por una condena por terrorismo gritar "Alá akbar", una frase árabe que significa "Dios es el más grande", antes de abrir fuego en un aula universitaria en un ataque que, según funcionarios, terminó cuando fue abatido por estudiantes.

Gabbard, el director de la CIA John Ratcliffe y el director del FBI Kash Patel están previstos a testificar ante legisladores a finales de esta semana sobre las amenazas que enfrenta Estados Unidos, una audiencia anual que este año probablemente se centrará en preguntas sobre la guerra en Irán y, en particular, la revelación de que inteligencia desactualizada probablemente llevó a Estados Unidos a disparar un misil que impactó una escuela primaria en Irán y mató a más de 165 personas.

Veterana y ex congresista de Hawai, Gabbard en el pasado ha criticado la idea de atacara a Irán. Hace seis años aseveró que "una guerra total con Irán haría que las guerras que hemos visto en Irak y Afganistán parecieran un picnic. Será mucho más costosa en vidas, vidas estadounidenses, y en dólares de los contribuyentes estadounidenses — y todo para lograr qué objetivo? ¿Qué propósito?"

La oficina de Gabbard no respondió cuando se le preguntó si Gabbard apoyaba los ataques, y ella no ha publicado sobre Irán en sus cuentas de redes sociales desde que comenzaron los ataques el mes pasado.

Una figura popular entre los partidarios de Trump

Los antecedentes de Kent en el ejército y su historia personal de pérdida y sacrificio lo convirtieron en una figura destacada en materia de seguridad nacional entre los partidarios de Trump.

Antes de incorporarse al gobierno de Trump, Kent realizó dos campañas fallidas para el Congreso en el estado de Washington. También sirvió en el ejército, viendo combate en 11 despliegues como Boina Verde antes de retirarse de las Fuerzas Especiales para unirse a la CIA. También soportó una tragedia: Su esposa, Shannon, una criptóloga de la Marina, fue asesinada por un atacante suicida en 2019 mientras combatía al grupo Estado Islámico en Siria, dejándolo para criar solo a sus dos hijos pequeños. Kent, de 45 años, desde entonces se ha vuelto a casar.

Durante la caótica retirada de Estados Unidos de Afganistán en 2021, Kent criticó lo ha calificado de intentos de construir naciones.

"Habla de nuestra arrogancia", manifestó Kent a los reporteros mientras hacía campaña para el Congreso. "Que no hayamos aprendido de todo esto solo muestra que hay personas ganando dinero y haciendo sus carreras al otro lado de esto. Lo han estado haciendo sobre las espaldas y los cuerpos muertos de soldados estadounidenses".

Durante su campaña al Congreso de 2022, Kent pagó a Graham Jorgensen, un miembro del grupo militar de extrema derecha Proud Boys, por trabajo de consultoría. También trabajó estrechamente con Joey Gibson, el fundador del grupo nacionalista cristiano Patriot Prayer, y atrajo apoyo de una variedad de figuras de extrema derecha.

Al principio de su primera campaña, Kent reconoció que un consultor político organizó una llamada a la que se unió Nick Fuentes, un popular influencer de derecha que ha dicho que los judíos mantienen a Estados Unidos como "rehén" y una vez proclamó que "Hitler era genial, Hitler tenía razón".

Durante su audiencia de confirmación en el Senado, Kent también se negó a distanciarse de una teoría de conspiración de que agentes federales instigaron el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, así como de afirmaciones falsas de que Trump ganó las elecciones de 2020 sobre el demócrata Joe Biden.

Kent posteriormente intentó distanciarse de esos vínculos y afirmó que rechazaba todo "racismo y fanatismo".

Los demócratas también interrogaron duramente a Kent sobre su participación en un chat grupal en Signal que fue utilizado por el equipo de seguridad nacional de Trump para discutir planes militares sensibles.

Sin embargo, los republicanos elogiaron las credenciales de Kent en contraterrorismo, señalando su experiencia militar y de inteligencia.

El senador Tom Cotton, el presidente republicano del comité de inteligencia, dijo en un discurso en el pleno que Kent había "dedicado su carrera a combatir el terrorismo y proteger a los estadounidenses".