Johnson & Johnson suspende ensayos de vacuna contra Covid-19 por enfermedad de voluntario

La farmacéutica Johnson & Johnson anunció este lunes la suspensión temporal de ensayos de su candidata a vacuna contra el Covid-19, debido a que uno de los voluntarios desarrolló una enfermedad inexplicable.

En un comunicado, Johnson & Johnson señaló su decisión de pausar "temporalmente la administración de dosis de todos nuestros ensayos clínicos de candidatas a vacuna contra el Covid-19, incluyendo el ensayo de fase tres". Esto, debido a una "enfermedad inexplicable en un participante del estudio", que no detalló.

Esa enfermedad es revisada por el Comité independiente de Monitoreo de Seguridad de Datos (DSMB, por sus siglas en inglés, así como por médicos internos de la empresa.

La farmacéutica señala que no tiene "mayor prioridad que la seguridad y bienestar de las personas a las que atendemos todos los días en el mundo", y subrayó su compromiso con la transparencia.

Recordó que los eventos adversos en los ensayos de las vacunas son de esperar, y pidió respeto a la privacidad del participante. "Es importante tener todos los hechos antes de compartir información adicional". También señaló que se está verificando si el voluntario recibió vacuna o un placebo.

A finales de septiembre, se anunció que Johnson & Johnson había iniciado la fase 3 de ensayos de su vacuna contra el coronavirus y que se probaría en 60 mil voluntarios en Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Sudáfrica.

El 8 de septiembre, otra farmacéutica, AstraZeneca, informó de la suspensión de ensayos de su candidata a vacuna contra el Covid-19, después de que una voluntaria desarrolló mielitis transversa. Después se informó que eran dos las voluntarias con esa enfermedad, pero los ensayos se reanudaron tras determinarse que no había pruebas suficientes para decir que estos padecimientos fueran consecuencia directa de la vacuna.

La semana pasada, el laboratorio AstraZeneca, junto con la universidad de Oxford, informó que un enfermero español que participa como voluntario en los ensayos de la vacuna contra el Covid-19 dio positivo a la enfermedad.

Joan Pons, residente en el Reino Unido, explicó que comenzó a sentirse mal el jueves, con los síntomas clásicos de un resfriado, pero que al someterse a la prueba PCR se sorprendió al ver que era positivo.