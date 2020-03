Jorge Ramos se aísla de forma voluntaria tras contacto con posible enfermo de coronavirus

El periodista Jorge Ramos, de la cadena hispana Univision, se ha sometido a aislamiento voluntario en su casa luego de haber estado en contacto con un posible enfermo de coronavirus, por lo que quedará fuera del grupo de moderadores del debate de los aspirantes demócratas a la Presidencia de EE.UU.



"El presentador de Univision Noticias estuvo en la proximidad de alguien que a su vez y sin su conocimiento tuvo contacto con una persona que contrajo el coronavirus. Tanto Jorge Ramos como la persona con la que estuvo cerca se encuentran con buena salud y sin síntomas", indicó este jueves la cadena de televisión hispana en un comunicado.



"A pesar de tener la autorización médica para participar en el debate, yendo más allá de los protocolos de salud pública y tomando las máximas medidas posibles de precaución, Ramos decidió no participar en el evento del próximo 15 de marzo", agregó el texto.



Univision también informó que "yendo más allá de los protocolos de salud pública y tomando las máximas medidas posibles de precaución, Jorge también decidió quedarse en casa durante los próximos días".



La periodista colombiana Ilia Calderón tomará el lugar de Ramos como uno de los moderadores del debate, que por precaución será realizado sin público en el estudio de la cadena CNN en la ciudad de Nueva York.



Aún se desconoce si la actriz, conductora y empresaria venezolana Chiquinquirá Delgado y su hija, Carlota Sarcos, quienes viven con Ramos, también se someterán a aislamiento voluntario por el coronavirus.



Ramos y Delgado viven juntos en Miami desde hace más de seis años con la niña, producto del matrimonio de la venezolana con el también conductor Daniel Sarcos, quien lidera en la República Dominicana los programas "Se habla español" y "La guerra de los sexos".



Ni Ramos ni Delgado han hecho declaraciones públicas sobre la situación y se mantienen en silencio en sus redes sociales.



Ramos, de 61 años, es el periodista de habla hispana más reconocido en Estados Unidos, pues dirige el Noticiero Univision, tiene una columna en el diario The New York Times y ha publicado varios libros.



Su nombre cobró notoriedad nacional en la campaña presidencial de 2016, cuando increpó varias veces al ahora presidente Donald Trump.



En febrero de 2019, Ramos, nacido en México, fue detenido por varias horas por el gobernante venezolano Nicolás Maduro, quien le incautó las grabaciones de la entrevista que le realizaba en Caracas.



El aislamiento de Ramos se produce solo un día después de que la Organización Mundial de la Salud asegurara que el coronavirus ya puede definirse como una "pandemia", después de que el número de casos afectados fuera de China se haya multiplicado por 13 en dos semanas y en ese periodo los países afectados se hayan triplicado.



La organización de Naciones Unidas había alertado esta semana que se han registrado cerca de 110.00 casos confirmados de coronavirus en el mundo.