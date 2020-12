Joven Emily cruzó la frontera a EU; autoridades se coordinan

Delia Emily Castillo, Miss Mundo Teen 2017 y desaparecida en Hermosillo el pasado 1 de diciembre, cruzó a Estados Unidos, por lo que se trabaja coordinadamente con las autoridades norteamericanas para su localización, informó la Fiscalía General de Justicia de Sonora (FGJE).

A través del puerto fronterizo de Nogales, Arizona, la adolescente de 17 años de edad ingresó a Estados Unidos alrededor de las 05:10 horas del pasado 2 de diciembre, un día después de que sus familiares la vieran por última vez. Un grupo especial de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realiza las indagatorias de manera binacional, coordinados por personal de la Fiscalía General de Sonora con base en datos de prueba obtenidos en ambos países.

Delia Emily Castillo fue vista por su familia por última vez el pasado 1 de diciembre, a las 08:30 horas, cuando a bordo de un vehículo Chevrolet Sonic, color negro, arribaron a San Pedro El Saucido para desayunar en uno de los puestos.

La adolescente se quedó en el automóvil, por lo que sus padres se percataron de su ausencia unos 40 minutos después. El auto no presentó signos de violencia u otro indicio de que la hayan sacado a la fuerza. Apoyados con cámaras del C5i, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora, se comprobó que Delia Emily Castillo llegó caminando alrededor de las 08:55 a una tienda de conveniencia, ubicada cerca donde la familia desayunó. Vestía un pants gris y sudadera oscura. Pasó de Oriente a Poniente, cruzando las vías del tren y entró al negocio, dijo a las autoridades el dependiente del negocio, quien expuso que la joven preguntó por una central de autobuses.

Dos minutos después salió caminando por su voluntad rumbo a la Carretera Internacional, a la acera Sur rumbo a San Pedro, donde se perdió de vista. En de las indagatorias realizadas al momento por personal de la Fiscalía de Sonora se estableció que reingresó a los Estados Unidos por el puerto fronterizo de Nogales, Arizona, por lo que se solicitó la colaboración de la autoridad estadounidense.

Rosa Isela Castillo, madre de Emily, dijo que está en contacto permanente con la agencia del ministerio público pero que aún no le ha mostrado evidencia de la información. "Hasta que la vea todas son suposiciones", expresó. Comentó que su hija ya había desaparecido; de un mes atrás todo cambió, le ha ubicado malas amistades y un hombre mayor de edad que la está mal influenciando.

Hace una semana regresó muy seria y le pidió atención psicológica, la traía a Hermosillo para que la atendieran y se alejara de lo que estaba pasando últimamente "Hija vuelve, soy tu madre, soy la única persona que voy a buscar lo mejor para ti, lo que hayas hecho no importa, regresa", le pidió.