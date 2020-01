Jueces europeos marchan en Varsovia en apoyo a sus colegas polacos

VARSOVIA (AP) — Jueces de diversos países de Europa, muchos de ellos con sus togas, marcharon en silencio por Varsovia el sábado en una muestra de solidaridad con sus colegas polacos, que protestan contra un proyecto de ley que permitiría al gobierno destituir a los magistrados cuando le disgustan sus fallos.



Los jueces visitantes descendieron la escalinata de la Corte Suprema entre aplausos y gritos de "¡gracias!" de una gran multitud. La muestra de apoyo se produjo en medio de una lucha en defensa de la independencia judicial contra el gobierno populista polaco que ya lleva cuatro años.

Los jueces europeos, a los que se sumaron muchos de sus colegas polacos, abogados y otros ciudadanos, marcharon desde la corte hasta el parlamento. Muchos portaban banderas polacas o de la Unión Europea.

Un dirigente leyó la lista de los países representados: Alemania, Dinamarca, Italia y Croacia, entre otros. Los aplausos más fuertes siguieron a la mención de Hungría y Turquía, países que han limitado la independencia judicial en los últimos años.

"Estamos en una situación difícil desde hace más de cuatro años", dijo el juez de la Corte Suprema Michal Laskowski a The Associated Press al comienzo de la marcha. "No estamos solos. Lo vemos hoy. Esto es muy, muy importante para nosotros. Realmente estoy conmovido por esto".

La ley que le otorga al gobierno de derechas nuevos poderes para destituir o multar jueces fue aprobada por la cámara baja antes de Navidad e irá al Senado la semana próxima. La UE y Naciones Unidas han objetado el proyecto, cuyos detractores lo caracterizan como un golpe peligroso a la democracia polaca.

Uno de los manifestantes era un juez turco que dijo que perdió su puesto durante la purga de miles de jueces tras un intento de golpe de estado en 2016. Yavuz Aydin, que goza de asilo en la UE, dijo que "vale la pena luchar por el estado de derecho, en forma pacífica, en forma silenciosa, en forma democrática".

"Uno no comprende su importancia hasta que lo pierde. Nosotros lo comprendimos cuando ya era tarde", dijo Aydin. "Espero que el pueblo polaco lo comprenda antes de que sea tarde".