Juez pide detención de Sánchez Cerén

San Salvador.- Un juez salvadoreño decretó el miércoles detención preventiva para diez exfuncionarios del gobierno de Mauricio Funes, entre ellos el expresidente Salvador Sánchez Cerén, para que sean procesados por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

El Juzgado Segundo de Paz de San Salvador también resolvió girar oficio a Interpol para que emita difusión roja contra el expresidente Sánchez Cerén y otros cuatro exfuncionarios de la administración Funes que se encuentran prófugos.

"Ha finalizado la audiencia inicial contra los diez imputados contra los que la Fiscalía presentó el requerimiento. El señor juez conoció tanto de los imputados presentes como de los imputados ausentes y su resolución fue decretar detención provisional contra las diez personas imputadas", dijo a las periodistas una de las fiscales del caso.

El Ministerio Público presentó la acusación contra la doctora Violeta Menjívar, exministra de Salud; Juan Ramón Carlos Enrique Cáceres Chávez, exministro de Hacienda; Calixto Mejía, ex viceministro de Trabajo; Hugo Alexander Flores Hidalgo, ex viceministro de Agricultura y Ganadería, y Erlinda Handal Vega, ex viceministra de Tecnología.

El presidente Nayib Bukele confirmó que Sánchez Cerén salió vía terrestre en diciembre de 2020 y no regresó. Se especula que estaría en Nicaragua.