Jueza permite las redadas

Minessota.- Una jueza federal afirmó que no detendrá el incremento en las operaciones de aplicación de las leyes migratorias en Minnesota y las Ciudades Gemelas mientras avanza una demanda al respecto.

La jueza Katherine M. Menéndez negó el sábado una orden judicial preliminar solicitada en una demanda que el fiscal general del estado, Keith Ellison, y los alcaldes de Minneapolis y St. Paul presentaron este mes.

Se argumentó que el Departamento de Seguridad Nacional viola protecciones constitucionales. La demanda buscaba obtener una orden rápida para detener la operación de aplicación de la ley o limitar su alcance. Los abogados del Departamento de Justicia de Estados Unidos han calificado la demanda de "legalmente frívola".

El fallo sobre la orden judicial se centró en el argumento de las autoridades de Minnesota de que el gobierno federal viola la 10ma Enmienda de la Constitución, que limita los poderes del gobierno federal para infringir la soberanía de los estados. En su fallo, la jueza se basó principalmente en si ese argumento probablemente tendría éxito en última instancia en los tribunales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El gobierno federal argumentó que la operación, denominada Operación Metro Surge, es necesaria en su esfuerzo por retirar a los inmigrantes criminales de las calles y porque los esfuerzos federales han sido obstaculizados por las "leyes y políticas de santuario" estatales y locales.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, dijo en un comunicado que estaba decepcionado por el fallo.

"Esta decisión no cambia lo que la gente ha vivido aquí: miedo, perturbación y daño causado por una operación federal que nunca debió estar en Minneapolis en primer lugar", dijo Frey. "Esta operación no ha traído seguridad pública. Ha traído lo contrario y ha menoscabado el orden que necesitamos para una ciudad en funcionamiento. Es una invasión, y debe detenerse".