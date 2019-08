Jugadores de futbol americano ayudan a pagar fianza de indocumentado en EEUU

Los jugadores de fútbol americano Josh Norman y Demario Davis contribuyeron a pagar la fianza de 50.000 dólares de un indocumentado que permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EEUU desde mayo pasado, informó este martes la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).



José Bello, de 22 años y detenido el pasado 15 de mayo, abandonó el lunes el centro de detención en Mesa Verde, California (EEUU), donde permaneció 89 días encarcelado tras recitar un poema en el marco de una reunión de funcionarios del Condado de Kern y en el que criticó al ICE.



The New York Immigrant Freedom Fund y el National Bail Fund Network fueron otras de las organizaciones que aportaron para la puesta en libertad de Bello, padre de un menor, que gana unos 20.000 dólares anuales como trabajador agrícola y que llegó al país siendo menor de edad.



Norman, del Washington Redskins, y Davis, del New Orleans Saints, forman parte del Players Coalition, una organización independiente fundada en 2017 y que trabaja para mejorar la justicia social y la igualdad racial, y se centra en las relaciones policiales y comunitarias.



"Si fue detenido por recitar un poema pacífico, entonces deberíamos preguntarnos ¿Son nuestras palabras verdaderamente libres? Esto es Estados Unidos donde la Primera Enmienda es la libertad de expresión, a menos que me haya perdido el memo en alguna parte", argumentó Norman, en declaraciones que recoge un comunicado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).



De acuerdo al medio Bakersfield.com, Bello fue detenido por agentes del ICE en mayo de 2018 y liberado en agosto de ese año por un juez de inmigración, tras pagar una fianza de 10.000 dólares.



La de mayo pasado era la segunda detención del indocumentado, estudiante del Bakersfield College y que es representado legalmente por United Farm Workers Foundation.



ACLU promovió una recaudación de fondos a la que se unieron los jugadores de la Liga Nacional de Fútbol americano a través de la coalición fundada por el jugador Malcolm Jenkins y el jugador retirado Anquan Boldin, quien ganó el Super Bowl XLVII con los Ravens de Baltimore.



"Hemos visto a ICE capturar a casi 700 personas en Misisipi y dejar a sus hijos sin padres, los hemos visto rechazar a los solicitantes de asilo que enfrentarán una muerte segura en sus países de origen. ¿Es esto América? Debemos decir que no, y debemos comenzar ayudando a los más vulnerables", dijo por su parte Davis.



Las fundaciones de la Unión Americana de Libertades Civiles del sur de California y el norte de California presentaron una demanda federal en nombre de Bello acusando a ICE de violar sus derechos de libre expresión.