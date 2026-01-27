Juicio histórico sobre adicción a redes sociales involucra a TikTok

LOS ÁNGELES (AP) — TikTok acordó resolver una demanda histórica sobre adicción a las redes sociales justo antes de que comenzara el juicio, confirmaron los abogados del demandante.

La plataforma de videos sociales era una de las tres empresas —junto con Instagram de Meta y YouTube de Google— que enfrentaban acusaciones de que sus plataformas causan adicción entre los niños. Una cuarta empresa mencionada en la demanda, Snap Inc., la empresa matriz de Snapchat, resolvió el caso la semana pasada por una suma no revelada.

No se divulgaron los detalles del acuerdo con TikTok, y la empresa no respondió a una solicitud de comentarios.

En el centro del caso se encuentra una joven de 19 años identificada solo por las iniciales "KGM", cuyo caso podría determinar cómo se desarrollarán miles de otras demandas similares contra empresas de redes sociales. Ella y otros dos demandantes han sido seleccionados para juicios pioneros en los que ambas partes verán cómo se desarrollan sus argumentos ante un jurado y qué daños pueden ser otorgados, indicó Clay Calvert, un experto en el sector del American Enterprise Institute.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Joseph VanZandt, co-abogado principal del demandante, declaró en un comunicado el martes que TikTok sigue siendo acusado en los otros casos de lesiones personales, y que el juicio procederá según lo programado contra Meta y YouTube.

La selección del jurado comienza esta semana en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles. Es la primera vez que las empresas argumentarán su caso ante un jurado, y el resultado podría tener efectos profundos en sus negocios y en cómo administrarán a sus usuarios menores de edad. El proceso de selección debe tomar al menos unos días, con 75 posibles jurados interrogados cada día hasta al menos el jueves.

"Este fue solo el primer caso: hay cientos de padres y distritos escolares en los juicios a las redes sociales que comienzan hoy, y tristemente, nuevas familias cada día que están alzando la voz y llevando a las grandes tecnológicas a los tribunales por sus productos deliberadamente dañinos", señaló Sacha Haworth, directora ejecutiva del proyecto sin fines de lucro Tech Oversight Project.

KGM afirma que su uso de las redes sociales desde una edad temprana le hizo adicta a la tecnología y exacerbó la depresión y los pensamientos suicidas. Es importante destacar que la demanda afirma que esto se hizo a través de decisiones de diseño deliberadas tomadas por empresas que buscaban hacer sus plataformas más adictivas para los niños para aumentar las ganancias. Este argumento, si tiene éxito, podría superar la defensa de las empresas fundamentada en la Primera Enmienda (libertad de expresión) y la Sección 230, que las protege de responsabilidad por material publicado en sus plataformas.

"Usando en gran medida las técnicas conductuales y neurobiológicas utilizadas por las máquinas tragamonedas y explotadas por la industria del cigarrillo, los demandados incrustaron deliberadamente en sus productos una serie de características de diseño destinadas a maximizar el compromiso juvenil para impulsar los ingresos publicitarios", dice la demanda.

Varios ejecutivos de empresas tecnológicas -- incluido el CEO de Meta, Mark Zuckerberg -- testificarán en el juicio, que durará de seis a ocho semanas. Los expertos han señalado similitudes con los juicios contra las grandes tabacaleras que llevaron a un acuerdo en 1998 en el que las empresas tuvieron que pagar miles de millones en costos médicos y restringir la comercialización dirigida a menores.

"Los demandantes no son meramente el daño colateral de los productos de los demandados", dice la demanda. "Son las víctimas directas de decisiones sobre diseño de productos tomadas por cada demandado. Son víctimas de las características dañinas que los empujaron a espirales de retroalimentación autodestructivos".

Las empresas tecnológicas disputan las afirmaciones de que sus productos dañan deliberadamente a los niños, citando una gran cantidad de salvaguardas que han agregado a lo largo de los años y argumentando que no son responsables del contenido publicado en sus sitios por terceros.

"Recientemente, una serie de demandas han intentado culpar a las empresas de redes sociales por los problemas de salud mental de los adolescentes", apuntó Meta en una publicación reciente en su blog. "Pero esto simplifica en exceso un problema serio. Los clínicos e investigadores encuentran que la salud mental es un problema profundamente complejo y multifacético, y las tendencias respecto al bienestar de los adolescentes no son claras ni universales. Reducir los desafíos que enfrentan los adolescentes a un solo factor ignora la investigación científica y los muchos factores estresantes que impactan a los jóvenes hoy en día, como la presión académica, la seguridad escolar, los desafíos socioeconómicos y el abuso de sustancias".

Un portavoz de Meta sostuvo en un comunicado el lunes que la empresa está en fuerte desacuerdo con las acusaciones descritas en la demanda y que está "segura de que la evidencia mostrará nuestro compromiso de larga data con el apoyo a los jóvenes".

José Castañeda, portavoz de Google, aseguró el lunes que las acusaciones contra YouTube son "simplemente falsas". En un comunicado, dijo: "Proporcionar a los jóvenes una experiencia más segura y saludable siempre ha sido fundamental para nuestro trabajo".

TikTok no ha respondido a una solicitud de comentarios.

Será el primero de una serie de casos que comenzarán este año que buscan responsabilizar a las empresas de redes sociales por dañar el bienestar mental de los niños. Un juicio federal que comenzará en junio en Oakland, California, será el primero en representar a los distritos escolares que han demandado a las plataformas de redes sociales por daños a los niños.

Además, más de 40 fiscales generales estatales han presentado demandas contra Meta, alegando que está perjudicando a los jóvenes y contribuyendo a la crisis de salud mental juvenil al diseñar deliberadamente características en Instagram y Facebook que vuelven a los niños adictos a sus plataformas. La mayoría de los casos presentaron sus demandas en tribunales federales, pero algunos demandaron en sus respectivos estados.

TikTok también enfrenta demandas similares en más de una docena de estados.

En Nuevo México, mientras tanto, comienza la próxima semana la selección del jurado para un juicio sobre acusaciones de que Meta y sus plataformas no han protegido a los jóvenes usuarios de la explotación sexual, tras una investigación encubierta en línea. El fiscal general Raúl Torrez demandó a Meta y Zuckerberg a finales de 2023, quien luego fue retirado de la demanda.

Los fiscales han dicho que Nuevo México no busca responsabilizar a Meta por su contenido, sino por su papel en la difusión de ese contenido a través de algoritmos complejos que proliferan material que puede ser dañino, diciendo que descubrieron documentos internos en los que empleados de Meta estiman que alrededor de 100.000 niños cada día son sometidos a acoso sexual en las plataformas de la empresa.

Meta ha dicho que utiliza tecnología sofisticada, contrata expertos en seguridad infantil, denuncia contenido al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, y comparte información y herramientas con otras empresas y fuerzas del orden, incluidos los fiscales generales estatales, para ayudar a erradicar a los depredadores.