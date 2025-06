Jurado revisa correos electrónicos de acusadora de Weinstein

Los miembros del jurado en el nuevo juicio por delitos sexuales de Harvey Weinstein parecían estar centrados en una de sus tres acusadoras mientras las deliberaciones se extendían a un cuarto día el martes, sin más señales de tensiones interpersonales que surgieron anteriormente.

El jurado había solicitado comenzar el martes con copias electrónicas de correos electrónicos y otras pruebas relacionadas con Jessica Mann, la acusadora con, posiblemente, la historia más compleja con Weinstein. Los jurados deliberaron durante la mañana sin enviar más solicitudes.

Durante días de testimonio, Mann dijo que el productor de cine galardonado con el Oscar la violó en 2013 en medio de una relación consensuada que continuó durante años después. Los abogados de Weinstein enfatizaron que ella siguió viéndolo, aceptando invitaciones y enviándole mensajes afectuosos. Mann dijo que "compartimentó" el dolor que él le causó.

Weinstein, de 73 años, se ha declarado no culpable de todos los cargos en el caso. Además del cargo de violación, está acusado de agredir sexualmente a otras dos mujeres, Mimi Haley y Kaja Sokola.

Weinstein no testificó durante el juicio actual, pero afirmó a través de sus abogados que tuvo encuentros completamente consensuados con sus acusadoras, quienes querían su ayuda para construir carreras en el mundo del espectáculo.

El ex productor fue una de las figuras más poderosas de la industria cinematográfica hasta que una serie de acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra se hicieron públicas en 2017, alimentando el movimiento #MeToo y eventualmente llevando a cargos criminales.

El jurado está compuesto por siete mujeres y cinco hombres. Sus deliberaciones a puerta cerrada comenzaron el jueves y aparentemente han sido conflictivas en ocasiones.

Un miembro del jurado pidió el viernes ser excusado porque sentía que un miembro del grupo estaba siendo tratado injustamente. Luego, el lunes, el presidente del jurado se quejó ante el juez, los fiscales y los abogados defensores de que algunos jurados estaban "presionando" a otros para que cambiaran de opinión, hablando sobre el pasado de Weinstein y yendo más allá de los cargos.

El presidente del jurado no especificó lo que se dijo. Las pruebas del juicio han incluido algunos testimonios sobre acusaciones fuera del alcance de los cargos actuales, como menciones al aluvión de denuncias contra el exjefe de estudio en 2017.

Poco después, otro miembro del jurado pidió hablar con el tribunal, donde opinó que las cosas estaban "yendo bien". Al final del lunes, el jurado en su conjunto dijo en una nota que estaba "haciendo buen progreso".

El martes hubo avance en al menos un frente: a los jurados finalmente se les dio café, como solicitaron, dijo el juez Curtis Farber. Inicialmente, no pensó que el sistema judicial estatal pudiera proporcionarlo.

Weinstein fue originalmente condenado en Nueva York en 2020 por violar a Mann y realizarle sexo oral a Haley por la fuerza. La acusación de Sokola se agregó el año pasado, después de que el tribunal más alto del estado de Nueva York anulara la condena de 2020 y enviara el caso de vuelta para un nuevo juicio.

Mientras tanto, Weinstein está apelando una condena por violación de 2022 en Los Ángeles.

The Associated Press no suele identificar a personas sin su consentimiento si dicen haber sido agredidas sexualmente. Sokola, Mann y Haley han aceptado ser nombradas.