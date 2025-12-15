Kast sale victorioso en elección chilena

Santiago de Chile.- El ultraderechista José Antonio Kast obtuvo un rotundo triunfo en la segunda vuelta presidencial del domingo en Chile y el primero en reconocerlo fue el mandatario saliente de izquierda Gabriel Boric.

Kast, del Partido Republicano, fue elegido el nuevo gobernante del país sudamericano para los próximos cuatro años al conseguir un 58.18% de los votos, frente al 41.82% logrado por la candidata oficialista de izquierda Jeannette Jara, después de que el Servicio Electoral escrutara más del 99.3% de las mesas de votación.

"Usted ha sido electo presidente de la República de Chile y, por lo tanto, de todos los chilenos y chilenas", dijo Boric, quien reconoció que Kast obtuvo "un triunfo claro" respecto a su contendiente. "Y eso usted sabe, es una gran responsabilidad que hay que abordar con mucho cariño, con mucha humildad, con mucho trabajo", agregó.

Kast agradeció las palabras de Boric y adelantó confiar en que "esta sea una transición muy ordenada, respetuosa". "Y por supuesto que... después del 11 de marzo me interesaría también mucho contar con sus opiniones, con su mirada de lo que es el país", aseguró el presidente electo sobre la fecha en que asumirá el poder.

José Antonio Kast se sumó a la ola de líderes de extrema derecha que gobierna en parte del mundo y se convirtió, en el primer pinochetista desde el retorno a la democracia en llegar al poder.

Jara había aceptado un rato antes de su derrota y le deseó éxito al mandatario electo. "A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria", agregó la candidata.