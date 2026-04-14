Keiko Fujimori lidera conteo en Perú
Lima, Perú.- La candidata derechista Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, consolidó su primer lugar en los comicios presidenciales de Perú, con 16,88 % de votos válidos, cuando se ha escrutado el 60 % de los sufragios de las elecciones generales de este domingo, señaló el cómputo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), es seguida por el ultraderechista Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, con 13,88 % de los sufragios, y por el centrista Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, con 12,50 % de los votos.
De mantenerse estos resultados al término del escrutinio, Fujimori y López Aliaga disputarán la Presidencia de Perú en una segunda vuelta, el próximo 7 de junio.
El cómputo de la ONPE, precisó que Fujimori ha recibido, hasta el momento, 1.838.531 votos, mientras que López Aliaga tiene 1.511.437, y Nieto llega a 1.361.296.
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Tras estos tres candidatos aparece, el populista Ricardo Belmont, del partido Obras, con 9,8 % y 1.082.166 votos, y el izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con 8,5 % y 932.811 votos.
De confirmarse las proyecciones, será la cuarta vez seguida que la candidata de Fuerza Popular estará en la segunda vuelta.
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