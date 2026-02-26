Kiev entra a 5to. año de guerra

Leópolis, Ucrania.- Un ejército ucraniano exhausto y falto de hombres mantiene la línea del frente al entrar este miércoles en el quinto año de la invasión de Rusia, que promete alcanzar sus objetivos en el campo de batalla, mientras que Ucrania confía en el éxito del plan de su nuevo ministro de Defensa.

El equilibrio de fuerzas en el campo de batalla sigue siendo un factor esencial para determinar el desenlace de la guerra en paralelo a las reuniones que mantienen ucranianos y rusos bajo mediación estadounidense para tratar de acordar un alto el fuego.

En un contexto en el que Moscú insiste en lograr el control total de la región oriental del Donbás y Kiev se niega a ceder más territorio sin garantías de seguridad firmes por parte de sus socios extranjeros, la mayoría de los ucranianos asume que la guerra continuará a lo largo de todo el año.

Actualmente, pese a las cambios meteorológicos -desde fuertes heladas hasta deshielos que inundan las trincheras-, las fuerzas rusas lanzan más de cien asaltos diarios a lo largo del frente oriental y meridional ucraniano, pero los avances concentrados en la provincia oriental de Donetsk, siguen siendo lentos.

Rusia capturó 33 kilómetros cuadrados en la tercera semana de febrero, su peor resultado desde el inicio de 2026, según Oleksandr Kovalenko, del grupo de Resistencia Informativa.

Los contraataques de Ucrania han mejorado las posiciones en las regiones de Zaporiyia (sur) y Dnipropetrovsk (centro-este) y han permitido recuperar más de 400 kilómetros cuadrados en las últimas semanas, según Kiev.

Sin embargo, pocos analistas consideran que esto pueda conducir a una contraofensiva más amplia, dado que Rusia mantiene ventaja en efectivos y aviación.

Ucrania ha reforzado no obstante las posiciones tácticas cerca del importante nudo logístico de Guliaipole, en la región de Zaporiyia, y ha reducido la amenaza sobre capitales regionales.

Los expertos consideran probable que las fuerzas rusas intensifiquen sus intentos de romper las defensas ucranianas y capturar más territorio una vez mejore el clima en primavera.