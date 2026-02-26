logo pulso
Kim dice que podría destruir Surcorea

Por AP

Febrero 26, 2026 03:00 a.m.
Kim dice que podría destruir Surcorea

Seúl, Corea del Sur.- El mandatario norcoreano Kim Jong afirmó que su país podría "destruir por completo" a Corea del Sur si su seguridad se viera amenazada, y reiteró su negativa a dialogar con Seúl.

Sin embargo, al cierre de un congreso del partido gobernante en el que expuso sus objetivos de política para los próximos cinco años, el mandatario dejó abierta la puerta al diálogo con Washington.

Los medios estatales informaron que Kim también pidió desarrollar nuevos sistemas de armas para reforzar a su ejército, incluidos misiles balísticos intercontinentales que podrían lanzarse desde debajo del agua y un mayor arsenal de armas nucleares tácticas, como artillería y misiles de corto alcance, dirigidos contra Corea del Sur.

Manifestó que el desarrollo acelerado de su programa nuclear y de misiles "consolidó de forma permanente" el estatus del país como Estado con armas nucleares, y pidió a Estados Unidos que abandonara lo que decía eran políticas "hostiles" hacia Corea del Norte como condición previa para reanudar un diálogo.

