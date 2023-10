Kim Jong Un regresa a Corea del Norte tras 6 días de visita en Rusia

El tren blindado del líder norcoreano, Kim Jong-un, salió este domingo de la región rusa de Primorie en dirección a la frontera norcoreana, informó la agencia TASS.

El líder norcoreano fue despedido por una guardia de honor que le esperaba en la plataforma Artiom-Primorski 1 y la orquesta militar de la Flota rusa del Pacífico, precisa la agencia.Kim partió tras visitar este domingo la Universidad Federal del Lejano Oriente ruso, ublicada en la isla Russki, en Vladivostok."Una excursión para Kim Jong-un por la Universidad Federal del Lejano Oriente", escribió en Telegram el ministro de Recursos Naturales de Rusia y jefe de la presidente de la comisión intergubernamental Rusia-Corea del Norte.Kozlov publicó un vídeo en el que se puede ver a Kim y su comitiva paseando por el malecón universitario y agregó que en el centro educativo estudian también alumnos norcoreanos.Esta es la segunda vez que Kim pisa el campus de la Universidad del Lejano Oriente, donde se reunió con el líder ruso, Vladímir Putin, durante su anterior visita a Rusia, en 2019.Durante su viaje a Rusia, el más largo que ha hecho Kim desde que comenzó a gobernar en 2011, el líder norcoreano y el presidente ruso celebraron una cumbre en el cosmódromo de Vostochni, en la región de Amur, y aunque los detalles no se han hecho públicos, Putin aseguró tras el encuentro que hay espacio para la cooperación militar y espacial entre los dos países.Según adelantaron la semana pasada medios como The New York Times, citando fuentes de inteligencia de EEUU, Kim estaría dispuesto a apoyar la guerra de Moscú en Ucrania con "millones" de misiles antitanque y munición para artillería, mientras que Pionyang recibiría a cambio, además de ayuda alimentaria, tecnología satelital o de submarinos de propulsión nuclear.