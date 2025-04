Jefa del FMI responde a críticas del secretario del Tesoro de EU

Al reiterar que no están previendo una recesión en Estados Unidos, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, respondió a las críticas del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent en contra de los organismos multilaterales.

Georgieva reconoció que si bien Estados Unidos es el mayor accionista del FMI, todavía hay mucho por hacer para ayudar a los países a ser más resilientes.

"Hay que pedalear, como dicen los ciclistas", expresó en conferencia de prensa en el marco de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial (BM) en donde recurrió a la expresión del "vaso medio vacío" para ilustrar sus declaraciones sobre el por qué no están pronosticando una caída de la economía en EU.

La víspera, durante su participación en un foro organizado por el Instituto de Finanzas Internacionales, Scott acusó al FMI y al BM de desviarse de sus objetivos por "dedicar una cantidad desproporcionada" de tiempo y recursos a trabajar en el cambio climático, asuntos de género y sociales.

En respuesta, Georgieva esgrimió que un huracán puede llevarse el 100% del producto interno bruto (PIB) de un país.

Aseguró que no sólo apoyan a los países expuestos a los desastres naturales sino que también a crear sus reservas para enfrentar esos fenómenos climatológicos.

Hizo ver que el Fondo Monetario es una institución que se rige por lo que determinan sus miembros y su directorio.

Sobre el tema de la economía de EU, la directora gerente del organismo insistió que no están previendo una recesión en el vecino país del norte.

- Riesgos de recesión en EU aumentan al 37%

Ante representantes de medios de comunicación de todo el mundo, Kristalina Gerogieva abrió una botella de agua para ilustrar la expresión del vaso medio vacío.

Pidió mirar que está lleno al 60%, "no se puede decir que está vacío". Reiteró que únicamente creció el riesgo, pero no es su escenario central.

"Lo que podemos decir es que en el caso de Estados Unidos, los riesgos de recesión han aumentado al 37% ahora, pero no vemos, ni en el mercado laboral ni en otros indicadores de la economía, no identificamos un bloque de actividades que lastraría la economía de Estados Unidos hasta el punto de estar por debajo del cero".

Refirió que en las proyecciones iniciales tenían un crecimiento del 4%, pero que sufrieron un recorte, la mayor rebaja de 0.9 puntos para quedar en 1.8%.

Pero insistió en que hay suficiente impulso para que la economía de EU siga avanzando.

Dentro de ese contexto, ponderó que "entendemos que hay movimiento para resolver las disputas comerciales y seguir avanzando".

- Incertidumbre, una "nube negra que pende sobre nuestras cabezas": FMI

Sin embargo, advirtió que la incertidumbre es mala para los negocios, por lo que cuanto antes, "esta nube negra que pende sobre nuestras cabezas" se disipe, mejor para las perspectivas de crecimiento para la economía mundial en la que el riesgo de recesión pasó del 17% al 20%.

Hay un sustrato de factores positivos que impulsan la economía real que no vemos un riesgo predominante de crisis que está predominante, manifestó.

"No estamos anclando nuestras proyecciones en un escenario negativo de recesión", afirmó.