La arzobispa Mullally apoya llamado del papa

Londres, ing.- La arzobispa de Canterbury y líder de la Iglesia anglicana, Sarah Mullally, hizo público un comunicado de solidaridad con el papa León XIV en lo que llamó "su valiente llamado al reino de la paz", ante la realidad de que "los costos de la guerra son incalculables".

Mullally emitió el mensaje en la que, sin mencionar al presidente estadounidense, Donald Trump, ni tampoco explícitamente a la guerra contra Irán, comienza así: "Apoyo a mi hermano en Cristo, Su Santidad el papa León XIV, en su valiente llamado al reino de la paz".

La arzobispa, que fue entronizada como jefa del anglicanismo el pasado marzo en la catedral de Canterbury, siendo la primera mujer en la historia en ocupar este puesto, tiene palabras contundentes sobre el clima geopolítico actual.

"En unos tiempos marcados por el odio, la división y la violencia, permanezcamos firmes en este llamado: testigos de la paz, agentes de reconciliación y mensajeros de la paz de Dios en un mundo herido", concluye.

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El papa León XIV ha protagonizado en los últimos días un agrio enfrentamiento con Donald Trump a cuenta de la guerra en Irán pero también por los gestos que este último ha tenido de retratarse -mediante una imagen creada por la IA- como el propio Jesucristo, levantó oleada de críticas y terminó por eliminar la imagen.