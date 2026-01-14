logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

Fotogalería

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

"La ayuda está en camino"

Trump continúa amenazando a Teherán con acciones militares

Por AP

Enero 14, 2026 03:00 a.m.
A
"La ayuda está en camino"

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump anunció el martes la cancelación de las conversaciones con funcionarios iraníes mientras sigue la represión de las protestas en Irán, y dijo a los ciudadanos iraníes que "la ayuda está en camino".

Trump no ofreció detalles sobre en qué consistiría la ayuda, después de decir hace solo unos días que Irán quiere negociar con Washington tras su amenaza de atacar a la República Islámica, donde el número de muertos por las protestas a nivel nacional ha aumentado a más de 2.000, según monitores de derechos humanos.

Sin embargo, con su último mensaje en las redes sociales, Trump pareció hacer un cambio abrupto respecto a su disposición a dialogar con el gobierno iraní.

"Iraníes Patriotas, ¡¡¡Sigan protestando – tomen sus instituciones!!!", escribió Trump en Truth Social. "Guarden los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un alto precio. He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que la matanza de manifestantes sin sentido se detenga. La ayuda está en camino."

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Trump ha amenazado repetidamente a Teherán con acciones militares si su administración encuentra que la República Islámica está usando fuerza letal contra manifestantes. Trump dijo a los periodistas que creía que Irán está "empezando a cruzar" esa línea y que él y su equipo de seguridad nacional están sopesando "opciones muy fuertes" aunque también dijo que los iraníes han hecho esfuerzos de acercamiento.

"Lo que están escuchando públicamente del régimen iraní es diferente de los mensajes que la administración está recibiendo en privado, y creo que el presidente tiene interés en explorar esos mensajes", declaró la secretaria de prensa Karoline Leavitt.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Donald Trump responde con gestos obscenos a insulto de trabajador en planta de Ford en Detroit
    Donald Trump responde con gestos obscenos a insulto de trabajador en planta de Ford en Detroit

    Donald Trump responde con gestos obscenos a insulto de trabajador en planta de Ford en Detroit

    SLP

    EFE

    El incidente en la fábrica de Ford en Detroit se suma a la polémica que rodea a Trump en 2025, vinculada al caso Jeffrey Epstein y acusaciones de falta de transparencia.

    Aranceles de Trump a Irán: Nueva Estrategia Diplomática
    Aranceles de Trump a Irán: Nueva Estrategia Diplomática

    Aranceles de Trump a Irán: Nueva Estrategia Diplomática

    SLP

    AP

    Donald Trump recurre a aranceles para presionar a Irán ante protestas internas.

    Donald Trump se pronuncia sobre crisis en Irán
    Donald Trump se pronuncia sobre crisis en Irán

    Donald Trump se pronuncia sobre crisis en Irán

    SLP

    AP

    Las protestas en Irán dejan más de 2,500 muertos, incluyendo niños y civiles. La represión en Teherán se intensifica.

    Estadounidenses Detenidos en Venezuela Liberados por Gobierno de Trump
    Estadounidenses Detenidos en Venezuela Liberados por Gobierno de Trump

    Estadounidenses Detenidos en Venezuela Liberados por Gobierno de Trump

    SLP

    AP

    Tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, se anuncia la liberación de prisioneros en Venezuela como gesto de paz.