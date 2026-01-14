"La ayuda está en camino"
Trump continúa amenazando a Teherán con acciones militares
WASHINGTON.- El presidente Donald Trump anunció el martes la cancelación de las conversaciones con funcionarios iraníes mientras sigue la represión de las protestas en Irán, y dijo a los ciudadanos iraníes que "la ayuda está en camino".
Trump no ofreció detalles sobre en qué consistiría la ayuda, después de decir hace solo unos días que Irán quiere negociar con Washington tras su amenaza de atacar a la República Islámica, donde el número de muertos por las protestas a nivel nacional ha aumentado a más de 2.000, según monitores de derechos humanos.
Sin embargo, con su último mensaje en las redes sociales, Trump pareció hacer un cambio abrupto respecto a su disposición a dialogar con el gobierno iraní.
"Iraníes Patriotas, ¡¡¡Sigan protestando – tomen sus instituciones!!!", escribió Trump en Truth Social. "Guarden los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un alto precio. He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que la matanza de manifestantes sin sentido se detenga. La ayuda está en camino."
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Trump ha amenazado repetidamente a Teherán con acciones militares si su administración encuentra que la República Islámica está usando fuerza letal contra manifestantes. Trump dijo a los periodistas que creía que Irán está "empezando a cruzar" esa línea y que él y su equipo de seguridad nacional están sopesando "opciones muy fuertes" aunque también dijo que los iraníes han hecho esfuerzos de acercamiento.
"Lo que están escuchando públicamente del régimen iraní es diferente de los mensajes que la administración está recibiendo en privado, y creo que el presidente tiene interés en explorar esos mensajes", declaró la secretaria de prensa Karoline Leavitt.
no te pierdas estas noticias
Donald Trump responde con gestos obscenos a insulto de trabajador en planta de Ford en Detroit
EFE
El incidente en la fábrica de Ford en Detroit se suma a la polémica que rodea a Trump en 2025, vinculada al caso Jeffrey Epstein y acusaciones de falta de transparencia.
Aranceles de Trump a Irán: Nueva Estrategia Diplomática
AP
Donald Trump recurre a aranceles para presionar a Irán ante protestas internas.
Donald Trump se pronuncia sobre crisis en Irán
AP
Las protestas en Irán dejan más de 2,500 muertos, incluyendo niños y civiles. La represión en Teherán se intensifica.