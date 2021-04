La BBC recibió un récord de quejas por su excesiva cobertura de la muerte del duque

LONDRES (EFE).- La cadena pública BBC confirmó este jueves que recibió un número "récord" de quejas - 109,741 - de telespectadores descontentos por su cobertura de la muerte del duque de Edimburgo a los 99 años, fallecido el pasado día 9, para la que canceló otros programas y alteró su programación.



Según el boletín quincenal de quejas de la corporación británica, 104,010 personas remitieron su descontento sobre la labor de la BBC para informar del evento en los primeros tres días desde el fallecimiento del duque y esa cifra se elevó hoy a 109,741.

En un comunicado, el canal explicó hoy que la muerte del príncipe Felipe "fue un evento significativo que generó muchísimo interés tanto a nivel nacional como internacional".

"Entendemos que algunos telespectadores estuvieron descontentos con el nivel de cobertura asignado y el impacto en las programaciones de televisión y radio", reconoció la BBC.

La cadena argumentó que no se efectúan "cambios de este tipo sin considerarlos cuidadosamente" y subrayó que las decisiones adoptadas son "reflejo del papel que la BBC desempeña como canal nacional durante momentos de relevancia nacional".

Cara al funeral este sábado la BBC tiene previsto marcar ese acontecimiento histórico con la programación de varios programas especiales, que se emitirán entre mañana y el sábado, día de la ceremonia.

La cadena de televisión estatal confirmó hoy que el periodista Huw Edwards será el encargado de liderar casi seis horas de cobertura desde Windsor, repartidas en tres espacios televisivos entre ambos días.

Se prevé que mañana Edwards presentará en BBC One el espacio "The Duke of Edinburgh Remembered", en una retransmisión en directo desde el castillo de Windsor, que comenzará a las 18.00 GMT, en la que el conductor entrevistará a personas que desempeñarán un papel de relevancia durante el servicio y durante la procesión del cortejo fúnebre.

El día del funeral el mismo presentador se hará cargo también en directo de la cobertura de los eventos que ocurrirán en Windsor a partir de las 11.30 GMT, y a él se unirán otros presentadores de la cadena. Desde las 19.10 GMT del sábado, Edwards conducirá un espacio para reflexionar sobre los actos acontecidos durante la jornada.

La cadena pública prevé asimismo hacerse eco del funeral desde las 13.00 GMT hasta las 15.10 GMT en las emisoras Radio 4 y Radio 5 Live, así como en las cadenas locales.