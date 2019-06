La capital de Haití se paraliza tras violentas manifestaciones del domingo

El transporte público y las escuelas están paralizados en su totalidad en Puerto Príncipe, donde una gran cantidad de negocios tampoco ha abierto las puertas este lunes, según pudo comprobar Efe.



Una situación similar se registra en otros departamentos donde han sido levantadas barricadas para bloquear las carreteras que conectan la capital con ciudades del país, de acuerdo a varias fuentes.



En la mañana de este lunes también se han escuchado disparos en varias zonas de la capital.



Miles de haitianos salieron este domingo a las calles de Puerto Príncipe y de otras ciudades del país días después de que el Tribunal Superior de Cuentas emitiera un informe que involucra a una empresa del mandatario en el supuesto manejo irregular de fondos de Petrocaribe, mediante el cual Venezuela suministra petróleo a Haití a precios blandos.



Varios testigos señalaron a Efe que un miembro de la Policía mató a pedradas a una persona frente a la residencia del presidente de la República, y agentes de la guardia presidencial cargaron contra un grupo de manifestantes, dejando un muerto y varios heridos.



Además, habría otros dos muertos entre los participantes en la manifestación convocada en Cabo Haitiano (norte), según los datos aportados por la oposición.



André Michel, portavoz del sector Democrático y Popular, que agrupa a varios líderes de oposición y organizaciones sociales, dijo a la prensa que contaron "siete muertos y más de cien heridos".



El Gobierno aún no se ha pronunciado sobre lo ocurrido, pero el director de la Policía Nacional, Michel Gédeon, anunció que la institución abrió una investigación sobre el agente que presuntamente mató al manifestante.



El pasado 31 de mayo, la Corte Superior de Cuentas de Haití envió al Parlamento (bicameral) su informe final sobre la investigación que realizó sobre supuestos actos de corrupción entorno al manejo de los fondos del programa Petrocaribe.



Según detalles conocidos por la prensa, la investigación desveló que la compañía Agritrans del presidente haitiano recibió millones de dólares para la ejecución de varios proyectos pero no los ha llevado a cabo.



Asimismo, el texto revela que al parecer existe una red de funcionarios dentro del Gobierno haitiano que gestiona la obtención de contratos para amigos del expresidente del país Michel Martelly, así como para el exprimer ministro Laurent Lamothe.



El reporte de la Corte Superior de Cuentas califica de "grave" la manera en que varios Gobiernos han gastado más de 2.000 millones de dólares de los fondos de Petrocaribe entre 2008 y 2016, la mitad de los recursos generados por el programa durante ese período.



El documento está en poder del presidente del Senado y de la Asamblea Nacional haitiana, Carl Murat Cantave, quien deberá tramitarla ante la Justicia.



Haití vive una profunda crisis económica, política y de seguridad, agravada tras las masivas y violentas protestas de dos semanas que se iniciaron el pasado 7 de febrero, el mismo día que Moise cumplió dos años en el cargo.



A esto se añade que el primer ministro designado Jean Michel Lapin no ha podido presentar ante el Parlamento su programa de Gobierno, pues ha sido imposibilitado de ello por sectores de la oposición.



El pasado 30 de mayo Lapin fracasó por tercera vez consecutiva en su intento de dar a conocer su plan de Gobierno, durante una caótica sesión durante la cual senadores opositores lanzaron mesas y sillas en la sede parlamentaria.