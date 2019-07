La ciencia ignora enfermedades dentales de 3.500 millones de personas

Las caries, las enfermedades de las encías y el cáncer bucal afectan a más de 3,500 millones de personas en el mundo pero han sido ignoradas por la comunidad mundial de salud, según un estudio difundido este jueves.



Las enfermedades bucales no tratadas son la condición de salud más común en el mundo, según dos investigaciones y dos comentarios que serán publicados en la revista científica The Lancet este sábado.



Los cánceres del labio y de cavidades orales están entre los 15 tipos de cáncer más comunes en el mundo, afirma la investigación en la que participó Cristin Kearns, profesora de la Escuela de odontología de la Universidad de California en San Francisco y del Instituto de Estudios de Políticas de Salud Philip R. Lee.



En Estados Unidos, el 27 % de los adultos presentan caries dentales que no han sido tratadas, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).



Los investigadores abogan por "cerrar la separación entre salud dental y salud general, educar y entrenar la fuerza laboral dental futura en prevención y en combatir las desigualdades en la salud oral, con políticas de acceso e inclusión".



En un comentario en relación con los estudios, Kearns señaló este jueves que muchas organizaciones de investigación dental "apenas están cayendo en cuenta" de que sus estudios no se han enfocado en el consumo de azúcar y su relación con la salud bucal.



"Las organizaciones de investigación dental han caído en cuenta recientemente que su actividad de investigación no se ha enfocado en los azúcares durante muchos años", agregó la investigadora, que trabajó conjuntamente con Lisa Bero, de la Universidad de Sydney (Australia).



Para Kearns, muy pocas personas "se dan cuenta de que estas organizaciones (de investigación) tienen relaciones con compañías globales de dulces, helados, bebidas azucaradas y refrigerios".



Así, empresas como Cloetta y Nordic, grandes productoras de confites; Unilever, que entre sus productos comestibles incluye helados y bebidas azucaradas, y Wrigley, líder de la producción de chicles y dulces, son miembros de la Organización Europea para la Investigación de las Caries (ORCA), señaló Kearns.



De igual forma, entre los miembros corporativos de la Asociación Internacional para la Investigación Dental (IADR) figuran Unilever al igual que Mondelez International (antes Kraft Foods), una de las más grandes empresas productoras de refrigerios.



Se necesita, por lo tanto, que las entidades de investigación muestren más claridad al informar sobre posibles conflictos de interés en la financiación de sus investigaciones, afirmaron las expertas.



Entre otras medidas, las investigadoras sugieren incluir el área odontológica entre las recomendaciones presentadas en 2009 por la actual Academia Nacional de Medicina de los EE.UU. sobre conflicto de interés en la investigación médica y de educación, para compañías farmacéuticas, de equipos médicos y de biotecnología.