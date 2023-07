La declaración del presidente de Colombia por la detención de su hijo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 29 (EL UNIVERSAL).- Este sábado, después de la detención Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de Colombia, por posible delito de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, Gustavo Petro decidió pronunciarse al respecto con un severo juicio.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario colombiano difundió un mensaje desde una perspectiva paternal que causó sorpresa entre la comunidad de todo el mundo, quienes replicaron el tuit calificando a las palabras del representante del partido Colombia Humana como demasiado "duras".

El comunicado de Petro dejó en claro que cómo padre no pone ninguna objeción ante la aprehensión de su hijo y de su exnuera, Daysuris Vásquez, y que dejará que el Derecho castigué a su primogénito, de resultar culpable en el proceso.

El duro mensaje de Gustavo Petro respecto a la detención de su hijo

Si bien, el escrito colocado por el presidente colombiano comenzó con un tono emotivo, por la afirmación acerca del dolor que le causa que uno de sus hijos pase por la cárcel, el tuit termina por transmitir un mensaje sensato y severo, al dar a conocer que el mandatario espera que la detención forje el carácter de Nicolás y pueda reflexionar sobre sus propios errores dentro de la prisión.

"Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel; como presidente de la República aseguró que la fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo con la ley".

"A mi hijo le deseo suerte y fuerza. Que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores", fueron algunas de las palabras colocadas por el presidente de Colombia en su cuenta oficial de la red social de Twitter.

Al finalizar el comunicado, Petro informó que dejará que la Fiscalía continúe con el proceso debido tras la detención de su hijo mayor y que él no intervendrá de ninguna manera, lo cual también fue aplaudido por los ciudadanos colombianos y la comunidad de internet en general.

Felipe Calderón reconoce la postura de Petro ante la detención de su hijo Nicolás

El expresidente de México, Felipe Calderón se sumó a la moción que reconoce el valor de Gustavo Petro al decidir no utilizar su poder para intervenir en el proceso legal de su hijo detenido por un caso de lavado de dinero y expresó su reconocimiento por medio de una cita al tuit original emitido por el mandatario colombiano.

"Digna de sincero reconocimiento la postura del presidente @petrogustavo ante tan lamentable acontecimiento.", fue la réplica emitida por el ex jefe del ejecutivo mexicano.

Hasta el momento tanto el mensaje de Petro, como el de Calderón, ya cuentan con más de 47 mil y 888 likes, respectivamente; y cientos de respuestas en la sección de comentarios.