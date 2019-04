La isla de Paquetá, el antídoto a la locura de Río

Galería 1 de 7

Calles tranquilas y arenosas, casas bajas y bicicletas son las credenciales de Paquetá, una isla en la Bahía de Guanabara que sirve como escape del bullicio de la vecina Río de Janeiro.



A menos de una hora en barco de la locura de la ciudad carioca, se encuentra esta isla, una desconocida para muchos turistas, en la que la violencia e inseguridad de Río prácticamente brillan por su ausencia. Todos sus vecinos se conocen y tiene además la peculiaridad de ser un lugar libre de automóviles en la que las bicicletas son el principal medio de transporte.



Con apenas unos 4.000 habitantes y solo cerca de 1,2 kilómetros cuadrados de superficie, Paquetá atrae a quienes buscan un retiro en el que dar un paseo, hacer una pequeña ruta de senderismo o comer pescado frente al mar.



De entre sus habitantes ilustres, destacó el poeta y político brasileño José Bonifácio (1763-1838), conocido como el "patriarca de la independencia de Brasil". Bonifacio vivió exiliado en una de las casas de la isla, que en proceso de convertirse en museo, alberga hoy en día una colección particular de más de 10.000 piezas del campo de la comunicación y las costumbres.



Su dueño, Fichel Davit Chargel está a punto de cumplir 85 años y, aunque su domicilio está en el bohemio barrio carioca de Santa Teresa, ahora pasa más de la mitad de su semana en Paquetá.



Cuando tenía 17, Chargel inició una colección que ya ronda las 10.000 obras y que se expone en una de las casas más espectaculares de la isla.



"Decidí comprar la casa porque cuando la descubrí estaba vacía y un poco deteriorada porque llevaba cinco años en proceso de venta pero tenía lugar para todo mi acerbo, que estaba amontonado en Santa Teresa", explicó Chargel a EFE.



"Las personas aquí se pueden sentir como en un museo debido a la arquitectura interna de la casa, que además tiene un valor histórico enorme", añadió.



La colección contempla infinidad de piezas, algunas datan del siglo XVI y van desde bastones, armas, sombreros o abanicos hasta fotografías, proyectores de cine y barajas de cartas eróticas.



Pero esta no es la única curiosidad de la isla ya que, paseando por sus calles, se puede encontrar un árbol baobab de más de siete metros de circunferencia o un curioso cementerio de pájaros, en el que los vecinos entierran a sus aves y en sus paredes se pueden leer algunos poemas que reflejan el amor por la naturaleza.



José Batista de Oliveira es otro de los vecinos de la isla, originario del nordeste brasileño y quien se mudó a Paquetá cuando tenía 16 años buscando un cambio de vida.



Desde entonces, hace casi 50 años, trabaja en el turismo y actualmente pasea a los curiosos en un carro eléctrico por la isla.



"La vida en Paquetá es muy tranquila, la isla es una familia, todos se conocen, todos saben lo que pasa y todos se ayudan", explicó a EFE Oliveira.



También subrayó que se "aterroriza" cuando lee los periódicos y ve la inseguridad de Río de Janeiro, ya que, según afirmó, en Paquetá "no existe" la violencia y las únicas situaciones que se pueden dar son "algunas riñas de bar aisladas".



Oliveira contó que Paquetá es su "lugar favorito del mundo", aunque también destacó que "la brutal contaminación de la bahía, la pésima situación del país y la poca inversión" hacen que la isla no aproveche todo su potencial.